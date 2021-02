El Consell aprueba este viernes un plan específico para las empresas de ocio que llevan más tiempo cerradas

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que este viernes el Consell aprobará un plan específico para las empresas de ocio que más tiempo llevan cerradas como consecuencia de la pandemia. Al respecto, ha pedido "comprensión" al sector turístico y de la hostelería porque hay que "buscar todos los equilibrios, pero lo fundamental es la salud". "Se trata de salvar vidas, el empleo y las empresas, pero por ese orden", ha insistido.

Ttras mantener una reunión en Alicante por videoconferencia sobre digitalización del sector turístico, Puig ha destacado que este nuevo plan se sumará al Plan Resistir, dotado con 400 millones, y ha recalcado la importancia de que se conozcan todos los instrumentos que incluye porque "a veces se pide una cantidad inferior".

"No se trata de poner cifras fetiche sino de caminar para suturar las consecuencias negativas que esta pandemia está causando al conjunto de la economía, no solo al turismo", ha recalcado. Además, ha destacado que el Gobierno de España también sacará un plan de ayuda que es "muy conveniente que así sea para completar al de la Generalitat".

Puig ha garantizado que las restricciones "no permanecerán ni un día más de las que sean necesarias", pero se irán "suavizando sin movimientos disruptivos, del blanco al negro, sino con una escalada lo más prudente para no laminar todo el esfuerzo realizado".

Preguntado por la demanda que plantea interponer la Distribución para reclamar el lucro cesante derivado del cierre de la hostelería, ha comentado que cualquier asociación "tiene el derecho a judicializar lo que consideren", pero ha defendido que la Generalitat "toma las decisiones pensando en el interés general y la prioridad de la salud".

DESESCALADA

Puig ha insistido en que cuando en marzo concluya la actual prórroga de restricciones habrá "una reflexión" porque "somos conscientes del grave daño que se infringe no solo a la hostelería y a la economía sino el daño psicológico y emocional que también se causa a una parte importante de la sociedad". No obstante, ha incidido en que las decisiones se adoptarán "pensando en el interés general y en la salud porque aún estamos en una tasa de incidencia de 500 casos por 100.000 habitantes, muy lejos del objetivo de bajar hasta los 50 casos. Por ello, ha recalcado en que pese al actual progreso no cabe "ningún triunfalismo, sino prudencia, prudencia, prudencia y no relajarnos" porque aún "hay mucha incertidumbre" sobre todo por las nuevas cepas.

Puig también se ha mostrado confiado en que se pueda cumplir el objetivo del Ministerio de que el 70% de la población esté vacunada en verano.Al respecto, ha resaltado que la vacuna de Janssen, de una sola dosis, permita comenzar a principios de abril con la vacunación masiva.