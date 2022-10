Condenan al Ayuntamiento de Benidorm por contar con una falsa autónoma desde 2013

Una sentencia del juzgado de lo Social número 2 de Benidormobliga al Ayuntamiento de la ciudad a considerar personal laboral a una trabajadora autónoma que realizaba labores de técnico de administración electrónica desde 2013 con contratos menores.

Según la sentencia de 27 de septiembre de 2022, el magistrado estima parcialmente la demanda interpuesta en abril de 2022 por el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos de Benidorm y declara "la existencia de una relación laboral" entre la trabajadora y el Ayuntamiento "bajo la fórmula de contrato indefinido". Por ello, condena al ayuntamiento a formalizar el contrato indefinido de esta trabajadora, que pasa a ser personal laboral del Ayuntamiento desde el 1 de julio de 2013 y con una jornada laboral de 9:00 horas a 15:00 horas de lunes a viernes.

Entiende el magistrado que "en los sucesivos contratos de servicios formalizados" entre trabajadora y Consistorio "no se especifican las circunstancias de temporalidad" y que resulta acreditada "la condición laboral de los mismos" y "con carácter de indefinida". Recuerda que la trabajadora aseguró poseer una tarjeta para firmar "que únicamente poseen los funcionales, ordenador, material laboral y un correo corporativo" y que los contratos temporales de servicio "no pueden tener una duración superior a tres años ampliable hasta doce meses más" y deben tener justificada la causa de temporalidad, lo cual no se recoge.

Desde el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos consideran "pionera" esta sentencia porque "reconoce como consolidados todos los derechos económicos que venía percibiendo" en base al contrato mercantil de servicio suscrito con el Ayuntamiento al pasar de ser autónoma al régimen laboral.

"La trabajadora no va a perder ningún derecho de los que tenía y, además, como facturaba con IVA y está considerado como salario, desde el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos vamos a pedir su devolución a la Agencia Tributaria con responsabilidad posterior para el Ayuntamiento", ha manifestado el secretario general de esta central sindical, Francisco Ángel González. Por último, González confía en que el Ayuntamiento "acate la sentencia y no la recurra para alargar el proceso y haga las cosas bien". Por su parte, desde el Consistorio han destacado a EFE que esta es un sentencia judicial y que "se acatará como tal".