Condenado a 13 años de prisión por abusar de dos hermanas menores

La Sección Tercera de la Audiencia de Alicante ha condenado a 13 años de prisión por dos delitos continuados de abuso sexual a menor a un hombre que sometió a tocamientos y a otras prácticas sexuales a dos hermanas menores, con las que compartía vivienda en un municipio alicantino al ser familiar lejano del padre de las víctimas.



La Sala le impone asimismo una indemnización de 20.000 euros para una de las víctimas y de 8.000 euros para la otra por los daños morales que sufrieron a consecuencia de los hechos, según la sentencia facilitada este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV).



Además, el procesado no podrá acercarse a menos de 300 metros de las niñas ni comunicarse con ellas durante 19 años, en el caso de la primera de las menores, y durante 14 años en el caso de la segunda víctima. El hombre también ha sido condenado a una pena de inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión, remunerada o no, que conlleve un contacto regular y directo con menores por un tiempo de 14 años.



Los hechos empezaron en octubre de 2012 cuando la mayor de las hermanas tenía 9 años y el procesado comenzó a besarla y a realizarle tocamientos en sus partes íntimas, sin el consentimiento de ella.



Los abusos se prolongaron durante al menos dos años, en los que el hombre, que tenía 36 años al inicio de los hechos, llegó a introducir los dedos en la vagina de la menor, entre otras prácticas sexuales.



La sentencia relata que años después, en 2018, el penado reprodujo los abusos con la hermana pequeña, de 6 años en ese momento, a la que sentaba en sus rodillas para besarla y tocarle sus partes íntimas por encima de la ropa. Estos hechos ocurrieron "de forma habitual y en numerosas ocasiones" hasta el mes de junio o julio de 2021, según el fallo.



La resolución judicial no es firme y contra ella se puede interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV.