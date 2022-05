Alicante comienza la campaña de control biológico de plagas en 23.000 árboles

El Ayuntamiento de Alicante, a través de su departamento de Zonas Verdes, ha iniciado la campaña de control de biológico de plagas mediante la que se tratarán más de 23.000 árboles en calles, parques, plazas y colegios de la ciudad. Esta campaña está especialmente dirigida a combatir la aparición del pulgón en las jacarandas por su proliferación cuando se producen picos de calor y con el fin de reducir y evitar los problemas con la 'melaza' que desprenden, ha informado el consistorio en un comunicado.

"Los tratamientos que se realizan buscan acabar con las plagas que afectan a los árboles, en especial con el pulgón que es la más numerosa", ha indicado el concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, que ha añadido que con estos tratamientos, que no emplean productos químicos, se pretende "cuidar al mismo tiempo de los árboles y del medio ambiente". Para esto, la empresa concesionaria del mantenimiento y gestión de las áreas verdes alicantinas realiza la suelta de insectos beneficiosos a través de los que se consigue un equilibrio que permite "mantener a raya las plagas" y, en el caso de que no sea posible por las características del árbol o su ubicación, se aplican tratamientos de pulverización con jabones biológicos que no tienen ningún tipo de componente químico.

"Ambos, insectos y jabones, nos permiten evitar los productos químicos en nuestro arbolado", ha precisado el edil. El servicio ha realizado hasta el momento la suelta de beneficiosos en parques. A lo largo de esta semana se trabajan en el arbolado de alineación de las calles y la próxima está prevista la actuación en colegios. Así, en cada árbol se instalan dos cajas con los depredadores que se encargan de acabar con las plagas, se combaten, además del pulgón, la psylla y la araña roja.

Respecto a las especies de arbolado en las que se hace control biológico de las plagas, la principal es la Jacaranda mimosifolia, que supone en torno al 20 por ciento del arbolado viario. No obstante, también se tratan otras especies como Cercis siliquastrum, Tipuana tipu, Fucus sp, Populus, Prunus amigdalus, Prunus cerasifera, Laurus nobilis, Albizia julibrissim, Melia azedarach, Citrus, Robinia, frutales en general, Tamarix sp, Querqus, Púnica granatum y especies arbustivas en parques. Una vez realizada la suelta, el trabajo continúa a través del seguimiento mediante el que se comprueba la efectividad del tratamiento. De este modo, los técnicos determinan si es suficiente con una suelta o, en base a la infestación, es necesario realizar una segunda para conseguir controlar la plaga a la que se combate.