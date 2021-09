Claves para una “vuelta al cole” saludable

En pocos días dará comienzo el nuevo curso escolar y por ese motivo, diferentes especialistas de los hospitales Vithas en Comunitat Valenciana ofrecen una serie de pautas clave dirigidas a los padres para contribuir a que sea un éxito. En este sentido, los especialistas han repasado las principales cuestiones que se deben tener en consideración para evitar que los niños encuentren dificultades a lo largo del periodo académico.

La elección de la mochila y los hábitos posturales

En primer lugar y previo al inicio de las clases, conviene hablar de la importancia de las mochilas. Su elección correcta es clave para evitar contracturas, alteraciones posturales, incluso patologías como la escoliosis ya que la sobrecarga de peso produce dolor y problemas de espalda y hombros. Según la Asociación de Pediatría y la Asociación Española de Productos para la Infancia, el peso de la mochila no debiera superar el 10% del peso corporal del niño. Tal como explica el doctor Jose Nebot, traumatólogo de Vithas Castellón, Vithas Valencia 9 de Octubre y Vithas Valencia Consuelo, “las mochilas escolares muy pesadas, imponen un excesivo esfuerzo en la espalda y hombros de los niños, lo que les causa sobreesfuerzo y fatiga muscular. Además, este sobrepeso les conduce a adoptar hábitos posturales incorrectos desde muy pequeños”. Según el especialista, “lo ideal es llevar en la mochila sólo lo que se necesita diariamente el niño, Poco peso, que no sobrepase el 10% del peso corporal del niño, y que se pueda graduar según la talla de éste. La mochila en sí no hace ningún daño, el problema es cuando pesa en exceso. Además, hay que colgarla con las dos asas a los hombros, en la zona dorsal, llegando hasta las lumbares, pero nunca colgando por debajo de estos segmentos de la columna vertebral, es decir, que la parte inferior no esté debajo de la cintura y la superior sobre el cuello. Por otra parte, yo recomiendo que el soporte lumbar de la mochila sea acolchado”.

Otro factor a tener en cuenta es educar a los niños a la hora de cargar con la mochila realizando el levantamiento de la mochila de una forma adecuada, “es decir, doblando las rodillas y haciendo fuerza con las piernas en el momento de colocar la mochila a la espalda”, concluye el doctor Nebot.

Revisión oftalmológica

Por otro lado, desde la Unidad de Oftalmología del Hospital Vithas Valencia Consuelo han recordado que a partir de los cinco años es recomendable que los niños se realicen una revisión oftalmológica “para detectar posibles alteraciones que puedan influir en su desarrollo”, por lo que un buen momento es el inicio del curso escolar. Además, apuntan que es conveniente retomar “las costumbres y buenos hábitos que se pierden en verano como descuidar el uso de las gafas ya que se realizan muchas actividades acuáticas en playas y piscinas”. Así pues, la vuelta a las rutinas del curso debe ir acompañada “de una vuelta a las buenas costumbres y a retomar todo lo que los pequeños tengan prescrito” y aconsejan estar atentos ante posibles problemas visuales y consultar con los especialistas. Por último, los profesionales de Oftalmología del Hospital Vithas Valencia Consuelo recuerdan que tras una época en la que los pequeños han disfrutado de más actividades al aire libre, vuelve a incrementarse el número de horas de uso de dispositivos electrónicos. “Los niños pasan más tiempo en sus habitaciones delante de pantallas como el ordenador, la tablet o el móvil y es algo que tenemos que controlar porque un uso abusivo puede acelerar la miopía o provocar problemas de sequedad ocular”.

Estrategias para el estudio: evitar el fracaso escolar

Desde el inicio del curso, “aprender estrategias para promover procesos de aprendizaje autónomo es fundamental para que los estudiantes consigan el éxito escolar y disminuir, así, el temido fracaso escolar. Por ello, es de vital importancia dotar a los/las niños/as con herramientas y estrategias para afrontar las demandas del nuevo curso escolar”, explican desde la Unidad de Psicología y Medicina de la Salud del Hospital Vithas Medimar. Muchos estudiantes presentan dificultades a la hora de organizar su estudio, de memorizar y fijar contenidos, de atención y concentración, etc. En general, presentan problemas para planificar, programar y realizar actividades escolares. “Por supuesto, esto les genera sentimientos de desmotivación y frustración, y, por lo tanto, el abandono de la tarea y el fracaso escolar”, tal y como explica Mª Carmen Soliveres, directora de la Unidad. “Para conseguir que un niño sea capaz de avanzar en su proceso de aprendizaje de forma activa y eficaz, deben aprender diferentes estrategias de autoplanificación, motivacionales y de autoevaluación”, concluye.