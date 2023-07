Cinco años de cárcel por violar a una mujer en una casa de la Playa de San Juan (Alicante)

La Audiencia de Alicante ha condenado a cinco años de prisión por un delito de agresión sexual y a tres meses de cárcel por otro delito de lesiones psicológicas a un hombre que violó a una mujer el 8 de abril de 2019 en la casa de ella, ubicada en la Playa de San Juan de Alicante.



La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia recoge que el hombre no podrá acercarse a menos de 1.000 metros de la víctima, ni comunicarse con ella durante ocho años y, asimismo, deberá indemnizarla con 25.000 euros por los daños morales y los perjuicios que le generaron los hechos.



Según el relato de hechos probados, durante la tarde del 7 de abril de 2019, la mujer, de 22 años en el momento de los hechos, acudió a un bar de la Playa de San juan para ayudar en el negocio por la amistad que tenía con el dueño.



El bar se había inaugurado unos días antes para familiares y amigos del propietario, entre los que se encontraba el condenado, un ciudadano de nacionalidad belga que, tras la inauguración, se quedó en España de vacaciones.



Tras coincidir ambos en el bar, donde estuvieron hablando hasta las 00.30 horas del 8 de abril, fueron hasta un bar de copas junto a una pareja, con la que compartieron una botella de vodka y, cuando los amigos decidieron irse, el condenado y la víctima se quedaron bailando en el local.



Sobre las cinco de la madrugada, la joven decidió irse a su casa, en la zona de la Playa de San Juan, y el hombre le dijo que no tenía llaves para entrar en el apartamiento que compartía con otras personas y no podía contactar con éstas, por lo que la víctima le ofreció su casa para pasar la noche.



Ya en la vivienda, la mujer le acompañó hasta la habitación y nada más acceder al dormitorio, el hombre la empujó sobre la cama, la desnudó de cintura para abajo y la forzó sexualmente pese a que ella le pedía reiteradamente que parara y la dejara marchar, al tiempo que intentaba levantarse sin lograrlo porque él la volvía a empujar.



Según la sentencia, la víctima sufrió un estrés postraumático agudo, con síntomas de reexperimentación, hiperalerta y evitación por un periodo de tres meses aproximadamente.



La sentencia dictada por la Audiencia alicantina no es firme y contra ella se puede presentar recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.