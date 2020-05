Cientos de familias de la Comunidad Valenciana participan en los ‘Cognita Home Games’ durante el confinamiento

Más de 10.000 estudiantes de los colegios de la red Cognita, presente en todo el mundo, se unieron a través de internet para participar en los primeros Cognita Home Games. Un evento al que no faltaron los alumnos del British School of Valencia y de ELIS Villamartín, situado en la localidad alicantina de San Miguel de Salinas, junto a miembros de su familia.

El deporte está mundialmente reconocido por mejorar la salud y el grado de felicidad, y este evento virtual consiguió este objetivo uniendo a diferentes comunidades escolares durante el cierre de sus colegios.

Desde saltos al estilo rana y ejercicios con calcetines enrollados, hasta flexiones y retos de agilidad, hubo pruebas de actividad física y de habilidad para que todas las edades disfrutasen en un esfuerzo global de promover el ejercicio y el bienestar durante el Covid-19 cuando todavía muchos países continúan en confinamiento o sufriendo restricciones sociales. Con 77 colegios y miles de alumnos en todo el mundo, Cognita estaba en una posición privilegiada para organizar una competición global de este tipo.

El torneo constaba de tres equipos principales, Europa, Asia y América, formados por los colegios correspondientes. Se han repartido más de 45.000 medallas y el equipo europeo, del que formaban parte British School of Valencia y ELIS Villamartín, obtuvo el mayor trofeo al obtener la puntuación global más alta.

Neil John Barnes, director de British School of Valencia, y Simon Roberts, director de ELIS Villamartín, expresan su satisfacción por ver a tantos de sus alumnos involucrándose en un evento internacional de gran calado. “¡Estamos muy orgullosos de todos! Nos gustaría dar las gracias especialmente a nuestros profesores de Educación Física por organizar la participación de nuestro colegios, y a toda la comunidad de BSV por sumarse al espíritu de los Cognita Home Games. Esperamos que todo el mundo los haya disfrutado y se sientan animados a estar activos físicamente”, expresaron.

Sobre Cognita

Creada en 2004, Cognita es una familia extraordinaria de colegios diferentes pero conectados entre sí en nueve países. Cognita comparte un propósito común: crear un mundo inspirador de educación que fomente la autoconfianza y capacite a las personas para tener éxito. Con 77 colegios en Europa, Sudamérica y Asia, Cognita emplea a 7.500 docentes y personal de apoyo para el cuidado y la educación de más de 50.000 alumnos. En conjunto, los colegios Cognita proporcionan una educación global única que va más allá de los resultados académicos para desarrollar una excelencia académica integral, dotando a los jóvenes de la confianza y las habilidades que les permiten crecer, prosperar y encontrar el éxito en un mundo en constante cambio.

Son siete los colegios que forman parte del grupo Cognita en España, considerados entre los mejores colegios internacionales del país. The British School of Barcelona, Hastings School, The English Montessori School (TEMS) y el Colegio Europeo de Madrid (CEM) en Madrid, El Limonar lnternational School Murcia, El Limonar lnternational School Villamartín en Alicante, y British School of Valencia (BSV) imparten hasta 3 curriculums distintos: el británico, el español y el Bachillerato Internacional (IB).