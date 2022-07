CCOO denuncia el colapso de las urgencias del Hospital de Torrevieja

La Sección Sindical de CCOO en el Departamento de salud de Torrevieja denuncia la saturación del servicio de urgencias del hospital que está provocando largas esperas, alcanzando en ocasiones hasta las 18 horas para ser atendido/a. De hecho, la sala de observación lleva más de un mes a su máxima ocupación de 34 camas y los boxes reconocimiento siguen la misma línea.

No es la primera vez que CCOO denuncia esta situación y reclama soluciones a la Gerencia, que ha anunciado en varias ocasiones que tomará medidas que quedan en papel mojado. Está claro que las propuestas de la dirección médica no funcionan y desde este sindicato volvemos a pedir su destitución. Por ejemplo, la consulta rápida de urgencias, anunciada para atender a pacientes leves, no está abierta siempre y lo mismo pasa con atención de traumatología comprometida.

El servicio de urgencias está tan saturado que incluso ha llegado a quedarse sin camillas para hacer el traslado de la camilla de la ambulancia a la del hospital. Insistimos en que falta personal facultativo en urgencias y son necesarias medidas que incentiven a estos profesionales. También, hemos denunciado la carencia de personal celador y administrativo en ese mismo servicio en el turno de noche, además del escaso número de celadores/as y TCAE (Técnicos/as en Cuidados Auxiliares de Enfermería) en el área quirúrgica. CCOO reclama a la Conselleria de Sanidad soluciones efectivas de forma inmediata por el bien del departamento, de las personas trabajadoras y de los/as pacientes.