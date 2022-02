El campo pide auxilio en una nueva manifestación por la supervivencia del sector

Las principales organizaciones agrarias y cooperativas de la Comunitat se han dado cita este viernes en una tractorada por las calles de Valencia para denunciar la crítica situación de los productores y reclamar la supervivencia del campo valenciano. Cientos de agricultores y ganaderos se han concentrado en la plaza de San Agustín a las 11 de la mañana para iniciar la marcha por la calle Colón, Puerta del Mar y terminar la protesta frente a la Delegación del Gobierno.

Además de los principales responsables de las organizaciones agrarias del campo valenciano, también han estado presentes en la cabecera de la marcha el presidente de la patronal valenciana, Salvador Navarro y representantes del PP, PSPV, Ciudadanos y VOX. Entre ellos, el presidente del PP valenciano, Carlos Mazón; el portavoz de Agricultura del PSPV-PSOE en Les Corts, David Calvo; la portavoz de Ciudadanos en Les Corts, Raquel Merino; y el eurodiputado de VOX Jorge Buxadé.

Entre las principales reivindicaciones de los convocantes se incluyen la reclamación contra una competencia frente a terceros países que los productores valencianos consideran injusta, la exigencia de mayores controles contra las plagas y el establecimiento de medidas legales que garanticen unos precios dignos y, en consecuencia, la supervivencia del campo. El secretario general de la Unió de Llauradors i Ramaders, Carles Peris, ha denunciado la "situación dramática del campo valenciano, en peligro frente a la expansión de los oligopolios y los fondos de inversión", y ha reclamado "políticas claramente orientadas a beneficiar al campo valenciano". "No puede ser que solo se favorezcan las importaciones, porque los supermercados hacen el agosto. No logramos revertir los precios tan bajos que sufrimos, y la Administración no hace nada".

Por su parte, Cristobal Aguado, responsable de la Asociación Valenciana de Agricultoras, ha advertido sobre las consecuencias de la guerra de Ucrania: "La ganadería extensiva está sufriendo ya la sequía y sufrirá con el incremento de los precios del cereal".

"Insostenible"

El presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, ha lamentado que "el campo lleva muchos años igual y ha llegado a una situación insostenible. La reforma laboral, además, no ha pensado en un campo que hace frente a unos costes muy elevados y a unas cuotas de autónomos que han subido de forma injustificada". "Somos la reserva de la huerta de Europa, no vamos a consentir ninguna agresión o ninguneo más", ha agregado.