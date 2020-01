El Campello presenta la campaña turítica para el 2020

La sonrisa es la manifestación gestual más característica de la alegría, el placer, la felicidad o la diversión que una

persona experimenta como consecuencia de su participación en un evento o situación agradable. Por ello, el Ayuntamiento

de El Campello ha decidido diseñar y programar toda su campaña turística para este 2020 en torno a esa manifestación,

“conscientes de que contamos con todos los elementos necesarios para garantizar la felicidad de los visitantes”, ha

señalado durante la presentación de la campaña a entidades, partidos políticos, colectivos y prensa el alcalde Juanjo

Berenguer.

La concejala de Turismo, Marisa Navarro (PP), ha solicitado la complicidad de todo el sector turístico del

municipio para alcanzar el objetivo. “El eje principal de la campaña es la sonrisa”, ha dicho, “y les pido que sean cómplices

con nuestros turistas, porque además… es gratis”.

El slogan general de la campaña es “Sonríe, ya estás en El Campello”.



La campaña, que se lanzará en todos los soportes físicos y digitales a partir de la Feria Internacional de Turismo

de Madrid (FITUR) de este mes de enero, está estructurada en cuatro grandes ejes promocionales: gastronomía, sol y

playa, cultura y deportes y escenarios naturales para rodajes. Para todos ellos se han grabado spots y cuñas radiofónicas y

diseñado papelería específica (carteles y folletos), con argumentos más que suficientes en los que se demuestra las

posibilidades del municipio para cada apartado.

“POLÍGONO INDUSTRIAL” DE 23 KILÓMETROS DE LARGO



“El Campello, me gusta decir a menudo, es un municipio eminentemente industrial, que además puede decir bien alto y con

orgullo que dispone del polígono industrial más grande de España, que mide exactamente 23 kilómetros de largo, que son

las dimensiones de nuestra costa”. De esta forma, el alcalde Juanjo Berenguer ha introducido en su discurso las

posibilidades de desarrollo de la actividad turística del municipio, “que son inmensas, y podemos y debemos avanzar en la

senda del crecimiento que hemos enfilado, hasta alcanzar la velocidad de crucero y llegar a la meta, ya marcada, de

desestacionalización y posicionamiento en el mercado nacional e internacional”.



“Para ello”, ha continuado, “es evidente que además de la riqueza natural que suponen nuestras playas, calas y

zonas de interior, debemos diferenciar el producto final, con especializaciones que nos hagan destacar, y siempre ligadas a

un desarrollo sostenible, porque, como también he dicho en otras ocasiones, si no cuidamos al máximo esas bondades que

la naturaleza nos ha brindado, todo esto no tendría sentido ni futuro”.



Entroncaba de esta forma el munícipe con uno de los principales objetivos del departamento de Turismo. “Todas

nuestras políticas están relacionadas con el turismo sostenible, en el marco de la nueva agenda mundial de desarrollo para

los próximos diez años, fundamentalmente en los objetivos relacionados con el desarrollo económico inclusivo y sostenible,

el consumo y la producción sostenible y el uso sostenible de los océanos y recursos marinos”, ha enfatizado la concejala

Marisa Navarro.