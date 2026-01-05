Más camas, más comida y más atención social en Alicante ante la lluvia y la bajada de temperaturas

El Ayuntamiento de Alicante ha activado el dispositivo especial por climatología adversa para proteger a las personas sin hogar ante la previsión de precipitaciones y descenso de las temperaturas. La medida estará en vigor desde la noche de este lunes, a las ocho hasta la mañana del jueves, aunque ese día se volverán a evaluar las condiciones meteorológicas para decidir si es necesario prolongarla.

A través de la concejalía de Bienestar Social, el consistorio ha reforzado la capacidad de acogida del Centro de Acogida y Urgencia Social (CAUS), ubicado en la calle Doctor Jiménez Díaz, con la habilitación de 50 plazas adicionales para pernoctar. Estas se suman a las 69 plazas fijas con las que cuenta habitualmente el centro.

Más plazas y más servicios

Para ello, se ha abierto el segundo gimnasio del CAUS, que funcionará en horario de ocho de la tarde a ocho de la mañana, ofreciendo alojamiento en camillas con aislamiento térmico, sacos de dormir y mantas. Además, los usuarios recibirán kits individualizados de aseo e higiene personal.

El dispositivo también incluye la ampliación del servicio de comidas, garantizando desayuno, comida y cena para las personas acogidas durante estos días.

Refuerzo de la atención en la calle

Paralelamente, el Ayuntamiento de Alicante y Cruz Roja, entidad encargada de la gestión del recurso, reforzarán la atención directa en la calle mediante equipos de intervención social, que informarán a las personas sin hogar de la apertura del dispositivo y facilitarán su derivación o traslado al CAUS a quienes lo deseen.

La concejala de Bienestar Social, Begoña León, ha subrayado que el objetivo es “ampliar la capacidad de acogida para que las personas sin hogar tengan un lugar donde dormir y alimentarse en jornadas de lluvia y bajas temperaturas”.

Con este dispositivo, Alicante busca proteger a las personas más vulnerables y garantizar su seguridad y bienestar ante las condiciones meteorológicas adversas.