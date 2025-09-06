Callosa d'en Sarrià viaja al pasado: vuelve el festival que hace sonar un órgano único en Europa

No se trata de un instrumento cualquiera: el órgano barroco del siglo XVIII de la iglesia arciprestal de San Juan Bautista, instalado en 1845, conserva el 95% de sus piezas originales. Un hecho excepcional en toda Europa y que coloca a Callosa en el mapa como guardiana de un patrimonio único, no solo por su valor artístico, sino también por la devoción con que generaciones enteras lo han cuidado y mantenido vivo.

Con esa reliquia como punto de partida, el Ayuntamiento de Callosa, a través de su Concejalía de Cultura y bajo la dirección de Maribel Ferrándiz, vuelve a abrir este septiembre una ventana al pasado con la celebración de Musicaloxa, un festival que desde 2016 no ha dejado de crecer y que hoy es ya un referente en el calendario cultural valenciano.

noches para viajar en el tiempo

El ciclo de este año ofrece conciertos gratuitos, todos con el sello de la música antigua y la excelencia artística.

- Sábado 6 de septiembre – 20:30h (Iglesia arciprestal): una de las citas más esperadas: el organista italiano Filippo Sorcinelli, también reconocido diseñador y perfumista, conocido por haber vestido incluso al Papa Francisco y a Benedicto XVI. Su propuesta, “Al voltant de l’orgue”, promete una velada tan sorprendente como única.

- Viernes 12 de septiembre – 20:00h (Racó Raval): el festival sale a la calle en su única cita al aire libre, con un concierto íntimo y evocador titulado “Arie Antiche”, a cargo del violista Juan Carlos de Mulder y el tenor Ariel Hernández Roque.

- Sábado 13 de septiembre – 20:30h (Iglesia arciprestal): el broche final vuelve a estar marcado por el órgano, en diálogo con el violín de Fátima Fuster, artista callosina que regresa a casa para acompañar a Benatzi Bilbao en “Pensil deleitoso de flores de música”

Mucho más que conciertos

Musicaloxa no solo conserva la música antigua: conserva la memoria de un pueblo y proyecta su identidad hacia el futuro. Como recuerda la concejala de Cultura, Maribel Ferrándiz: “Estamos felices porque este festival está cada vez más arraigado. Primero, por el trabajo de calidad que se hace desde Callosa, y por otro lado, por la acogida del público, que llena todos los eventos”.

Cinco siglos después de que el órgano barroco empezara a resonar en San Juan Bautista, Callosa d’en Sarrià demuestra que el arte no es solo entretenimiento, sino también orgullo, patrimonio y comunidad. Y Musicaloxa, año tras año, lo afina con maestría.