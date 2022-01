Un brote que afecta a 91 personas en la residencia de Altabix de Elche deja dos usuarios fallecidos

Un brote de coronavirus que ha afectado a un total de 91 personas en la residencia de Altabix de Elche, 71 usuarios y 20 trabajadores, ha causado dos fallecidos, según ha informado en un comunicado la Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunitat Valenciana y confirmado fuentes de Sanitat.

La conselleria mandó la pasada semana un médico, dos enfermeras y dos auxiliares como personal "de apoyo" para cubrir las bajas del personal debido al brote, pero ha subrayado que el centro no está intervenido. El primer residente que falleció lo hizo el jueves 19 de enero, hay tres ingresados y no todos los residentes están asintomáticos, según el comunicado de la Coordinadora. Asimismo, ha criticado que "a pesar de que la residencia está intervenida y con refuerzo de personal de la Consellera de Sanidad, el centro no dispone de médico ni coordinador de enfermería por estar de baja por covid. Sólo tienen unas horas el médico que les envía Sanidad. Además del déficit de enfermería que arrastra desde el verano", han denunciado.

Es la tercera vez que el centro registra un brote durante la pandemia. En una ocasión, una unidad de descontaminación ligera del regimiento Nuclear y Químico (NBQ) se desplazó a Elche para llevar a cabo la desinfección de la misma.