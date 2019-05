Benja: "No me canso de subir, un ascenso es como un título"

Mira la entrevista a Benja en Deportes COPE desde el césped del estadio Rico Pérez.

El delantero del Hércules analiza la situación del equipo a las puertas de la promoción y busca su póker de ascensos, después de lograrlo con la Cultural, Elche y Barça B.

Desde su llegada al equipo en enero, Benja se ha convertido en la referencia en la delantera con un gran despligue físico y tres goles hasta ahora. "He caído en un grupo espectacular, me han acogido muy bien y la afición también me ha dado mucho cariño. Ojalá lo pueda devolver con goles, con victorias y con el ascenso", apunta el delantero catalán.