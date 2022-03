Barcala, de las oposiciones a policía: "Si algo no se ha hecho bien, se va a corregir con total contundencia"

Siguen las reacciones tras la polémica desatada en el Ayuntamiento de Alicante por posibles irregularidades en las oposiciones a la Policía Local. El alcalde, Luis Barcala, ha asegurado que se encuentra "a expensas" de las conclusiones del informe que ha encargado este mismo lunes a su concejal de Seguridad y Recursos Humanos, José Ramón González, y ha advertido: "Si algo no se ha hecho bien, se va a corregir con total contundencia".

"Ni una sombra de duda"

En declaraciones a periodistas, ha señalado que el expediente informativo se gestionará "con absoluta transparencia", porque, según ha dicho, "la finalidad del mismo es que no se pueda generar ni una sombra de duda" sobre el Consistorio local. Así, el dirigente popular ha afirmado haber pedido este documento "de forma inmediata" tras conocer la noticia, con el objetivo de que "se revise desde el principio y hasta ahora mismo el proceso de selección", del que algunos candidatos anónimos han denunciado que más de 60 de los 92 aspirantes finales tengan "relación directa" con agentes policiales, políticos, empresas contratistas o sindicatos.

Barcala, que espera que este expediente "no sólo contraste lo que hasta ahora mismo son informaciones, sino que también evalúe lo que puede o no haber sucedido", se ha remitido a las conclusiones de dicho informe, que ha tramitado "con la máxima urgencia", para hacer más declaraciones.

"Ciudadanos no tenía conocimiento"

La vicealcaldesa de la ciudad, Mari Carmen Sánchez (Cs), ha asegurado que Ciudadanos "no tenía conocimiento de ninguna anomalía", pero que no les va a "temblar en pulso" en exigir transparencia al Partido Popular. Así, ha pedido "no alarmar" hasta conocer los resultados, pero, no obstante, ha destacado que de conocer alguna anomalía, "exigiremos que se repita" el procedimiento.