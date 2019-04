Barcala: “El que hace la lista soy yo y aún no hay nada decidido”

El alcalde de Alicante ha asegurado en Mediodía COPE que todavía no tiene decidida la lista del PP para las próximas elecciones municipales. “El que hace la lista soy yo. La estoy pensando de arriba a abajo, pero aún no está decidida. Puede haber rumores e intereses, pero hasta el momento en que la presente de forma oficial nadie sabrá si va o no va en la lista”, ha asegurado Luis Barcala.

El primer edil también ha reiterado su postura de no firmar la adenda que propone el Gobierno central para la infraestructura ferroviaria de la ciudad. “Es una tomadura de pelo para los alicantinos”, según Barcala.

Por otro lado, el regidor popular ha asegurado que la oficina de turismo que se está construyendo en el puerto cambiará de lugar tras la polémica generada entre la ciudadanía. Barcala ha asegurado que hay voluntad para mover las obras a otro emplazamiento “dentro o fuera de la zona del puerto”.

Sobre Ikea, el alcalde de Alicante ha confirmado que los representantes de la multinacional sueca le han trasladado de forma extraoficial que esperarán a a después de las elecciones municipales para sentarse a hablar con el Gobierno municipal que empiece la próxima legislatura.

Esucha aquí la entrevista en Mediodía COPE