Barcala pide perdón a los alicantinos por el retraso en la instalación de las luces de Navidad

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha pedido perdón a los alicantinos por el retraso en la instalación de las luces de Navidad. Y es que no será hasta hoy martes a las 20 horas cuando se produzca el encendido oficial del alumbrado festivo, varias semanas después que la mayoría de capitales de provincia españolas. El retraso, según el concejal de Fiestas Manolo Jiménez, ha sido debido a "problemas burocráticos", pero provocado las críticas del sector de comerciantes de la capital, que entienden que ha sido un perjuicio para una ciudad con clara vertiente turística.

«Nos preocupa que siempre surgen inconvenientes cuando se acercan estas fechas. Es ridículo, vergonzoso y hasta chistoso que una ciudad que pretende ser un referente en lo turístico tenga este problema un año tras otro», manifestó recientemente en Mediodía COPE la presidenta del Colectivo de Comerciantes de Alicante, Vanessa Cárdenas.

Ante las críticas, el alcalde ha admitido que el retraso no ha sido bueno para la ciudad y, en especial, para el comercio del centro de Alicante. "Quiero pedir disculpas a los alicantinos en general. Y en particular, a los comerciantes y hosteleros. Mis disculpas porque en este puente de la Constitución no ha habido luces de Navidad como estaba previsto y programado", ha manifestdo este martes el primer edil popular.

Durante el día de hoy los técnicos están terminando la instalación del alumbrado navideño, que por fin lucirá a partir de esta tarde en las calles de la capital alicantina. Mientras tanto, la ciudad tiene en marcha otras atracciones con motivo de la Navidad como la pista de hielo y el tobogán en la plaza de Toros o la Casa de Papá Noel en el Panteón de Quijano.