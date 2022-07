Barcala exige al PSOE “más seriedad y respeto” hacia el Ayuntamiento y que cesen su pelea interna

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha exigido este viernes "más seriedad y respeto" por parte del Partido Socialista y de su grupo municipal "hacia el Ayuntamiento y la institución municipal que representan", en referencia a la crisis que atraviesa el primer grupo de la oposición desde hace una semana. "He mantenido un respetuoso silencio respecto de los líos internos de los socialistas, pero su guerra de guerrillas afecta a la imagen de seriedad que los alicantinos esperan de sus representantes; y hay que decir que ya está bien y reclamarles que dejen de usar la institución para sus permanentes ajustes de cuentas", ha destacado el primer edil.

Barcala ha explicado que "estamos hablando de comisiones del Ayuntamiento de Alicante y de consejos de administración de empresas mixtas en las que participa el consistorio, donde se están produciendo cambios a instancias de un portavoz del que dicen que va a dimitir, pero no lo hace y ante lo que el PSOE no hace nada, lo que contribuye a generar más confusión cada día que pasa".

El alcalde ha reclamado a los socialistas "que piensen por una vez en los alicantinos, que reflexionen sobre lo que están haciendo, que mediten si para esto les votaron quienes lo hicieron hace unos años; y una vez pensado, que actúen en consonancia con lo que se exige a un cargo público".

"Pido al presidente Puig”, ha añadido el primer edil, “que reflexione y que no se lave las manos, que no tire balones fuera porque a estas alturas del escándalo no puede apelar a la sensatez de unos concejales que están demostrando todo lo contrario". "De modo que le exijo que tome decisiones y ponga fin al triste espectáculo que están dando sus compañeros de partido en Alicante. Tiene que parar la pelea de una vez", ha concluido.