Barcala desafía al a Generalitat, que pone trabas a las mascletás de Luceros

La polémica alrededor de los disparos de las mascletás de Hogueras en la plaza de Los Luceros continúa. La Generalitat ha requerido al Ayuntamiento de Alicante un informe sobre las medidas que se adoptarán para proteger la fuente y el alcalde alicantino ha respondido con firmeza: "No vamos a permitir que las mascletás se muevan de Luceros".

Luis Barcala ha criticado este jueves que el Consell ponga "trabas" al disparo de las mascletás en Luceros y ha asegurado que se trata de "un nuevo ataque de la izquierda nacionalista a Alicante y las Hogueras". El primer edil ha respondido así al informe del Servicio Territorial de Cultura, que exige al consistorio a comunicar en diez días las medidas que adoptará el Ayuntamiento para evitar que los disparos pirotécnicos afecten al renovado monumento de la plaza alicantina.

"Se ponga como se ponga el Consell"

El regidor ha considerado "injustificado e inadmisible" que se ponga en duda por parte del Consell la adecuada protección de la fuente de Luceros, máxime "después de sucesivas reformas para garantizar su preservación". "No vamos a permitir que las mascletás se muevan de Luceros", ha aseverado Barcala, quien ha resaltado que "esta nueva amenaza del Consell de Puig es inadmisible". "Los alicantinos no se merecen este enésimo ataque de la izquierda contra las mascletás en Luceros -ha continuado el alcalde- y mientras el PP gobierne, las mascletás no se van a mover de su lugar más emblemático, se ponga como se ponga el Gobierno valenciano de Puig y Mónica Oltra".

Así, ha sostenido: "Ya veremos si en 10 días el Ayuntamiento puede entregar toda la documentación que se le reclama a tan escasas fechas de la celebración de nuestras fiestas" y se ha preguntado que "si no les satisface, ¿qué? ¿Van a impedir las mascletas a pocos días del comienzo de nuestras fiestas de Hogueras?" "No lo vamos a permitir", ha sentenciado Barcala, que ha concluido exigiendo responsabilidades a su Gobierno, "por este nuevo ataque a Alicante".