Barcala afirma que las mascletás seguirán lanzándose en la plaza de Luceros

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, ha afirmado hoy que los espectáculos de las mascletaes durante las fiestas de las Hogueras de San Juan seguirán lanzándose desde la plaza de Los Luceros.

Tras asistir al acto conmemorativo del 178 aniversario de la fundación de la Guardia Civil, en la Comandancia, el alcalde ha sido preguntado por la petición de una asociación cultural de pedir el traslado de la mascletá desde la plaza de Los Luceros para evitar un daño a la escultura de la fuente. "Las mascletás son en Luceros", ha recalcado Barcala antes de recordar que el ayuntamiento procedió a la reparación de la fuente "para garantizar que ni las mascletás, ni otras cuestiones como el tráfico rodado, el tram o las inclemencias meteorológicas" afectaran a la estructura.

De esta manera, "seguirán tirándonse en Luceros", ha repetido Barcala, quien también ha sido preguntado por su posible comparecencia en la comisión municipal sobre las oposiciones a la policía local. A este respecto, ha señalado que él estuvo a disposición de la oposición para comparecer pero que los partidos lo rechazaron, y ha añadido que no va a contribuir a que ese órgano se convierta "en un circo". "Por la comisión ha pasado quien tenga que aportar en un proceso en el que no he intervenido", por lo que "intentar volver a lo mismo es un circo al que no me voy a prestar y que no voy a permitir" porque cree que se perjudica al cuerpo de la policía local y al ayuntamiento.