El Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat agilizan las prestaciones a familias afectadadas por la pandemia

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Alicante, Julia Llopis, han visitado a los equipos de los Servicios Sociales en el Centro Social Gastón Castelló, que atienden a los barrios de la Zona Norte de la ciudad. Han mantenido una reunión de coordinación durante más de tres horas con técnicos de ambas administraciones con el objetivo de agilizar la tramitación de los expedientes de la Renta Valenciana de Inclusión e Ingreso Mínimo Vital y otras ayudas para los colectivos vulnerables.

Julia Llopis ha mostrado su satisfacción por la predisposición de la vicepresidencia del Consell a atender las necesidades de Alicante y a buscar soluciones conjuntas para agilizar las tramitaciones de ayudas para la dependencia, mayores, inclusión, menores o de las personas sin techo. La edil ha expuesto a la vicepresidenta las dificultades que están teniendo los técnicos en la tramitación, con el fin de buscar reforzar con medios y personal las oficinas de Acción Social, que se encargan de la mayoría de los trámites necesarios para poner en marcha ayudas a personas más necesitadas.

Ha señalado también que han aflorado durante y después del estado de Alarma por la pandemia más de 4.000 nuevas actas de familias y personas en situación de necesidad y ha reclamado el apoyo de la Generalitat, encontrando receptividad de la consellera Mónica Oltra durante el transcurso de la visita de dos días que ha cursado a la ciudad para comprobar in situ los principales problemas que ha traído la pandemia.

La concejala de Acción Social ha señalado que "hemos celebrado una reunión muy enriquecedora porque estamos poniendo encima de la mesa aquellos puntos débiles donde tenemos que trabajar y sobre todo dónde nos tienen que ayudar para dar ese empujón y poder sacar adelante todos los expedientes de Renta Valenciana de Inclusión, de dependencia, de personas que no están en situación regular y no pueden acceder a las ayudas, personas con problemas sanitarios; estamos viendo todas las necesidades que se están teniendo por parte de los trabajadores sociales para llegar a esa parte de inclusión que a veces es a la que no llegamos".

"Agradecemos el que venga y podamos presentarle el Plan de Inclusión por parte del concejal de Coordinación de Proyectos, Antonio Peral, porque lo que queremos es impulsar las medidas sociales, sobre todo en barrios como los de la Zona Norte, donde somos conscientes del alto porcentaje de personas que dependen de una ayuda de los Servicios Sociales".

La concejala también ha destacado "los avances en las soluciones al contrato Programa para que los trabajadores sociales no tengan que abandonar su puesto de trabajo a 31 de diciembre por falta de presupuesto de la Generalitat y puedan continuar, que era algo que nos preocupaba muchísimo, porque si tenemos parones al no poder contar con el personal necesario se producen retrasos en la atención de los ciudadanos". "Nos ha prometido que para enero va a estar el contrato programa que permitirá que los trabajadores puedan continuar con esa labor y que la atención al ciudadano sea mucho más rápida y eficiente", ha añadido la edil.

Llopis se ha comprometido a trabajar en consonancia con la Generalitat para encontrar solución a todos estos problemas en la tramitación de los expedientes de ayudas para conseguir las familias que lo necesitan tengan la respuesta que esperan con la menor demora posible.