El Ayuntamiento de Alicante emplaza al Consell a ayudar económicamente a los artistas de hogueras y fallas

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante -PP y Ciudadanos- emplazará al Consell, en una declaración institucional que se debatirá en el Pleno del jueves 28 de mayo, a crear una línea de colaboración económica con artistas de hogueras y fallas de los Gremios de la Comunidad Valenciana -Alicante, Valencia y Burriana-. El objetivo, se explica en el texto firmado por las portavoces del PP y Ciudadanos, Mª Carmen de España y Mari Carmen Sánchez, es "garantizar la continuidad de una profesión autóctona y necesaria para la celebración de nuestras fiestas del fuego". Esta declaración institucional será remitida al presidente de la Generalitat y a los grupos políticos con representación en Les Corts. Es intención del Equipo de Gobierno que se haga extensible a los distintos municipios de la Comunidad Valenciana que celebren fiestas de Hogueras y Fallas para que también la secunden.

De España y Sánchez subrayan en la Declaración Institucional el importante perjuicio económico para los agremiados de la Comunidad Valenciana que supone el COVID-19. Cifran en medio millar los artesanos afectados con talleres que albergan a más de 3.000 profesionales. Ante la actual situación "corren el riesgo de no generar ingreso alguno, puesto que un año sin fiestas se traduce en un año sin trabajo, sin recursos y, lo que es más importante, sin dejar de hacer frente a los gastos de mantenimiento de los talleres pese a la falta de liquidez. Este año no podrán exportar ni su materia prima, ni su producto final a ningún otro lugar del planeta".

Las ediles prosiguen su argumentación en la Declaración Institucional señalando que "el grueso de su economía se debe, en su mayor parte o en su totalidad, a la construcción de los monumentos que las comisiones les contratan. La paralización de la actividad artesanal pone en peligro la continuidad de una profesión de la que hacemos gala en la Comunidad. Éste es un sector productivo y autóctono que nos diferencia de otros territorios".

El valor y atractivo turístico de las celebraciones de Hogueras y Fallas es otro de los aspectos que se reseñan en la Declaración. Atendiendo a ese factor, "es preciso velar por los artistas constructores que son fundamentales para el desarrollo de nuestras fiestas, considerándolas uno de los principales motores de economía y fuente de ingresos para toda la Comunidad Valenciana".