Alicante modifica el cobro de tasas de bomberos tras pasar una factura a una chica que intentó suicidarse

Revuelo mediático a raíz de una noticia que ha saltado en las últimas horas de las redes sociales a todos los medios de comunicación. La factura que el Ayuntamiento de Alicante pasó a una ciudadana a la que los bomberos prestaron ayuda por un intento de suicidio. Un caso que ha sido denunciado por la propia ciudadana tras conocer que la Concejalía de Hacienda le pide más de 200 euros por la intervención de los bomberos para ayudarla en un suceso que tuvo lugar hace un año.





Además, no fue ella quien llamó a emergencias sino unos familiares que trataron de prestarle ayuda. Ante la repercusión mediática de este tema, el Ayuntamiento anunció este martes que revisará este caso concreto y que no se le cobrará por la intervención de los bomberos. Y el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha confirmado este miércoles que se va a revisar el cobro de tasas para que esto no vuelva a ocurrir. "Habrá excepciones en el caso de que la intervención tenga por objetivo salvar vidas", ha comentado el primer edil.

Por otro lado, la propia ciudadana ha denunciado en su cuenta de Twitter que le han suplantado la identidad para pedir donaciones económicas a través de internet.

