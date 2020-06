La Audiencia de Alicante juzga a un presunto traficante que arrolló a dos agentes en su intento de huida

La Audiencia de Alicante juzgará este jueves a un hombre residente en Alcoy acusado de traficar con cocaína y de arrollar con su vehículo a los agentes de Policía Nacional que le dieron el alto hasta en dos ocasiones cuando huía.

Los hechos sucedieron en torno a las 20.40 horas del 3 de mayo de 2013 en la calle Cronista Rogelio Sanchís, en el barrio alcoyano de Els Clots, cuando el acusado procedía supuestamente a realizar un pase de droga a bordo de su vehículo, un Nissan Primera. Los agentes le sorprendieron en el acto cuando el comprador subió al coche, por lo que le dieron el alto en cuanto el procesado emprendió la marcha.

Sin embargo, este hizo caso omiso y aceleró con la intención de atropellar a uno de los policías, que tuvo que apartarse de la vía, aunque no pudo evitar ser golpeado en su mano derecha, según el escrito de acusación de la fiscalía. El acusado prosiguió su huida a gran velocidad hasta que los agentes lo volvieron a interceptar en una calle próxima, en la que le dieron el alto de nuevo. No obstante, el acusado siguió huyendo y obligó a otro agente a apartarse para no resultar atropellado. Finalmente, los policías arrestaron al acusado en las inmediaciones de su domicilio, en la partida de Pueblo Nuevo de San Rafael.

Tras las inspección del vehículo, los policías hallaron una roca de cocaína de 13,89 gramos bajo el asiento del copiloto, que habría alcanzado un valor de 202 euros en el mercado ilícito.El Ministerio Público solicita inicialmente para el acusado tres años y seis meses por un delito contra la salud pública y otros tres años y medio por el de atentado a la autoridad.