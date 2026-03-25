Así es el videojuego que convierte al jugador en chorlitejo patinegro para salvar a la especie en las playas y humedales del sur de Alicante

Un equipo de investigación de la Universidad de Alicante (UA) ha lanzado "La carrera del chorlitejo patinegro", un videojuego educativo que tiene como objetivo concienciar a los más jóvenes sobre la conservación de la biodiversidad. La experiencia interactiva transporta al jugador a las playas y humedales del sur de Alicante para mostrarle los peligros que afronta esta ave protegida.

Un indicador de la calidad ambiental

El chorlitejo patinegro es considerado una "especie paraguas", lo que significa que su protección beneficia a todo su hábitat, incluyendo los ecosistemas de playas y dunas. Según José Norberto Mazón, catedrático de la UA, la presencia de esta ave "es un verdadero indicador de la calidad ambiental de estos espacios". De hecho, subraya que "allá donde veamos chorlitejos en la playa significa que esa playa tiene una buenísima calidad".

Chorlitejo patinegro

Las amenazas: basura y animales domésticos

El videojuego ha sido diseñado para dar a conocer las principales amenazas del chorlitejo. Una de ellas es la basura en las playas, por lo que una de las mecánicas del juego consiste en recoger desechos que el jugador debe aprender a reciclar. La otra gran amenaza son los animales domésticos, como perros sueltos o gatos que se han asilvestrado o pasan demasiado tiempo fuera de casa sin supervisión.

Generan más perjuicio a la avifauna que los atropellos en carreteras o los sistemas eólicos" José Norberto Mazón Catedrático de la UA

Mazón califica esta amenaza como "bastante grave" y destaca la importancia de la tenencia responsable de mascotas. El catedrático se apoya en estudios que indican que los gatos domésticos o asilvestrados "generan más perjuicio a la avifauna que los atropellos en carreteras o los sistemas eólicos". Para visibilizarlo, en el videojuego el chorlitejo debe huir de estos animales.

Un juego basado en datos reales

Este proyecto forma parte de una iniciativa más amplia, un "espacio de datos medioambiental" que integra información de diversas entidades. El videojuego utiliza modelos 3D de especies de la Comunidad Valenciana y, además, incorpora datos meteorológicos en tiempo real de la costa de Alicante. Esto afecta directamente a la jugabilidad, ya que, como explica Mazón, "en los días de viento, por ejemplo, se ve reflejado en el juego, por lo tanto, es más difícil jugar".

El videojuego ya está disponible de forma totalmente gratuita. Para acceder a él, basta con buscar en Google "chorlitejo patinegro" o entrar en la página web del proyecto.