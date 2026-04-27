Así captan a los adolescentes en las redes para que apuesten

Seguir a tipsters o pronosticadores de juegos de apuestas en redes sociales se asocia con una mayor intención de apostar entre los adolescentes. Los menores que siguen a estas figuras muestran una mayor frecuencia de juego y una menor percepción del riesgo, según un estudio coliderado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y la Universidad de Vigo. Los datos, extraídos de una encuesta a 782 jóvenes de unos 15 años, subrayan la necesidad de establecer límites a las estrategias de marketing y desarrollar mecanismos de prevención temprana.

El gancho del éxito fácil

Los tipsters recomiendan apuestas deportivas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, en un fenómeno profesionalizado y de alcance global. "Su estrategia en redes sociales consiste en generar contenidos que presentan el juego como una actividad rutinaria, rentable y socialmente aceptada", explica el profesor de Psicología Social de la UMH, Daniel Lloret Irles, colíder del estudio.

Según el experto, estos pronosticadores complementan la publicidad tradicional en deportes y eSports, promoviendo una "cultura del éxito económico como valor principal". Sus contenidos, que enfatizan las ganancias y restan importancia a las pérdidas, difuminan los límites entre entretenimiento y apuestas, y los tipsters actúan como "amplificadores de estos mensajes".

Aunque transmiten un mensaje de que ganan mucho dinero y quieren que otros también lo hagan, la realidad es que en muchos casos sus ingresos dependen de atraer nuevos usuarios a las casas de apuestas. Esto ha llevado a los expertos a investigar cómo influyen estos mensajes en la población más joven.

Un riesgo mayor para los chicos

El estudio, publicado en el Journal of Gambling Studies, analizó la conducta de 782 estudiantes de Secundaria y FP en Galicia. Los participantes se dividieron en tres grupos: los que no conocían a los tipsters, los que los conocían pero no los seguían, y los que sí consumían sus contenidos.

Los resultados muestran un patrón claro: "los adolescentes que siguen a tipsters presentan mayores niveles de intención de apostar, así como mayor frecuencia de juego y perfiles psicosociales de mayor riesgo", explica Lloret. Estos jóvenes perciben menos los peligros, creen que es una práctica más común entre sus iguales y tienen motivaciones más intensas para apostar, sobre todo por dinero.

El estudio también detecta diferencias de género. Los chicos muestran mayor intención y frecuencia de juego. "En el caso de los varones, se produce una tormenta perfecta", apunta el investigador. "Sabemos que los hombres tienden a empezar antes, a apostar más en deportes y a hacerlo por impulsividad o por búsqueda de emoción. Y los mensajes de los tipsters —basados en el éxito, la estrategia y el control— encajan perfectamente con el perfil masculino del apostador".

Señales de alerta y prevención

Los investigadores explican que los tipsters influyen a través de dos mecanismos clave: refuerzan la idea de que apostar es algo normal y generan una falsa sensación de control al ocultar las pérdidas. Esto puede llevar a los adolescentes a sobreestimar su capacidad para predecir resultados.

El contexto actual refuerza la necesidad de poner límites. Aunque la edad legal para apostar en España es de 18 años, el 24,4% de los adolescentes de entre 14 y 18 años ha jugado, según datos del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. La prevalencia es mayor en chicos (34,7%) que en chicas (14%), y casi un 5% presenta indicios de juego problemático.

"El lado positivo es que ahora sabemos que la exposición a tipsters puede actuar como una señal temprana de vulnerabilidad, incluso antes de que los jóvenes empiecen a apostar", destaca Lloret. El equipo propone reforzar la regulación y desarrollar intervenciones como programas de alfabetización mediática para familias y centros educativos, como el programa QTJ? de la UMH.