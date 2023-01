ASAJA Alicante se movilizará en Madrid para mostrar su repulsa ante la política hídrica del Gobierno

La asociación de agricultores ASAJA Alicante acudirá este miércoles a Madrid para participar en la concentración prevista frente al Ministerio de Transición Ecológica contra los recortes de agua en el trasvase Tajo-Segura. Los agricultores alicantinos mostrarán su disconformidad "con la hoja de ruta que ha establecido el Gobierno de Pedro Sánchez para liquidar el acueducto, a través del aumento gradual de los caudales ecológicos en los próximos cinco años que contempla el nuevo Plan del Tajo".

Según un comunicado de ASAJA, estos planes del Gobierno "comprometen muy seriamente, no sólo la mayor producción hortofrutícola de Europa, sino el futuro de otros sectores como el turístico y el empresarial de la provincia de Alicante por la incertidumbre que generará la no disponibilidad de agua de calidad a un precio asequible, escenario al que nos abocará la desalación".

A la manifestación de mañana en Madrid acudirán otros colectivos agrarios y también políticos. Allí estará el presidente de la Diputación de Alicante y del PP en la Comunitat, Carlos Mazón, que este lunes pidió públicamente al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que también asista.

"Una vez más, desde ASAJA Alicante nos reiteramos en pedir el cese de la mano ejecutora de toda esta trama hídrica, la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera que, aparte de condenar el futuro de la provincia con decisiones unilaterales que no responden a ningún criterio técnico ni medioambiental, miente sin pudor hablando sobre la elaboración de un nuevo decreto para afrontar el precio del agua desalada, algo que está taxativamente prohibido por Europa, ya que la UE no permite subvencionar actividades competitivas", añaden los agricultores.

“La Directiva Marco del Agua de 2000 establece el principio de recuperación de costes para el sector del agua. Solo de forma justificada por razones de carácter social o ambiental se puede financiar actividades del ciclo del agua como, por ejemplo, con un decreto de sequía. Por tanto, fuera de este, que finalizó finales del 2022 y que amparaba las ayudas estatales al agua desalada, no hay opción a la subvención porque Europa así lo prohíbe expresamente. Así las cosas, una ministra que es capaz de diseñar un plan macabro que acaba de un plumazo con las posibilidades y la prosperidad no solo del sector agrícola alicantino, sino del turístico y empresarial de la provincia y del Levante; que miente cuando dice que va a volver a subvencionar el agua desalada; y que durante todo su mandato ha demostrado ser incapaz de legislar por el bien común de su país, no habiendo trabajado en el reparto justo, técnicamente avalado por expertos y solidario del agua de los ríos españoles, no merece estar en el cargo que ostenta porque no ha cumplido con su función”, remata el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu.

Asimismo, los agricultores inciden en que el agua desalada no puede centrar el discurso y las propuestas políticas porque no es una alternativa real al agua del trasvase por el perjuicio medioambiental que supone, su precio y la hipoteca energética a la que somete a los municipios que tendrán que nutrirse de ella. "Y es que, aunque se subvencionase, consideramos que la actividad económica que se desarrolla en el campo con la producción de frutas y hortalizas frescas que se cultivan en el Levante no puede depender de las ayudas del Gobierno de turno", sostiene ASAJA.

"No hay escasez de agua"

“No queremos agua para siempre a 1,30 €/m3. En España hay agua suficiente para mantener la superficie agraria útil en plena producción. No tenemos un problema de escasez de agua, tenemos un problema de gobernanza del recurso y de radicalismo político con una ministra que ha convertido este asunto en un problema político y territorial”, asevera Ramón Espinosa, secretario técnico de la asociación, que recuerda que “en España tenemos suscrito con Portugal el Convenio de Albufeira, por el cual el Tajo debe trasvasar a Portugal 2.000 hectómetros cúbicos y en los últimos años se viene transfiriendo al territorio luso la friolera cifra de 7.000 hectómetros/año, es decir, les estamos “regalando” más de 5.000 hectómetros al año. Mientras nosotros, mendigando 400 hectómetros para nuestro territorio, siendo parte del mismo país”.