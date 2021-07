Arranca el juicio a los miembros de la manada de Callosa

Está previsto que esta mañana en la Audiencia Provincial comience el juicio contra la conocida como la manada de Callosa que se prolongará hasta el viernes. Cuatro jóvenes de entre 19 y 24 años están acusados de violar en grupo a una chica de 19. Los hechos ocurrían el día de año nuevo del 2019 después de haber pasado la nochevieja en Benidorm, en un local en Casllosa d'En Sarrià propiedad de la familia de uno de los acusados. En su primera declaración los presuntos agresores aseguraron no recordar nada de lo que había sucedido debido a que habína consumido alcohol y drogas. Ahora serán juzgados por varios delitos de agresión sexual y delitos de descubrimiento y revelación se secretos que suman más de 200 años de prisión a petición de la acusación particular y la Fiscalía. No obstante es posible que se alcance un acuerdo previo de conformidad entre las partes por el que los acusados se declaren culpables para lograr una rebaja de la condena. En el caso de seguir adelante con el juicio la declaración de la víctima se celebrará a puerta cerrada parar preservar su intimidad.