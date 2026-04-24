Aquasoc: la herramienta que mide la vulnerabilidad de los municipios ante una DANA

En un contexto donde los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes, las inundaciones se han convertido en un desafío social de primer orden. Para hacerle frente nace Aquasoc, una herramienta digital impulsada desde la Universidad de Alicante que plantea una forma diferente de entender la gestión del riesgo. Su objetivo no es solo medir cuánta agua cae, sino analizar cómo impactan las inundaciones en la sociedad y qué capacidad de respuesta tienen las comunidades.

El catedrático de sociología de la Universidad de Alicante, Antonio Aledo, ha presentado la versión final de la herramienta en el programa Herrera en COPE Alicante con Denis Rodríguez. El proyecto, que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Orihuela, ha sido testado y comprobado para asegurar su funcionalidad y aplicabilidad en la gestión de emergencias.

El paradigma de la gestión del riesgo

Aledo ha explicado que, tras desastres como la DANA de 2019 en Orihuela o las inundaciones en Valencia, es evidente que las medidas de carga estructural, como diques o canales, no son suficientes. “El desastre de Valencia mostró que la falta de atención a los factores sociales que intervienen en la producción de desastre y también en su gestión, pues, ocasionó y participó en la generación del desastre”, ha señalado el catedrático.

La propuesta de Aquasoc es iniciar diagnósticos sobre cómo los municipios están preparados para incluir elementos sociales como la comunicación, la atención a grupos vulnerables, la mejora de sistemas de alarma o la educación. Se trata de fortalecer herramientas que, según Aledo, “pueden salvar vidas y reducir los impactos sociales que ocasionan estos desastres”.

Pueden salvar vidas y reducir los impactos sociales que ocasiona estos desastres" Antonio Aledo Catedrático Sociología UA

¿Cómo funciona Aquasoc?

La aplicación tiene, en primer lugar, una función pedagógica. Para ello, establece 9 áreas de impacto y 7 áreas de capacidades sociales para que cualquier persona pueda aprender a identificar los impactos sociales de una inundación y las capacidades para hacerles frente. Sin embargo, la herramienta está enfocada fundamentalmente a gestores de riesgo, como personal de Protección Civil, Cruz Roja, Policía Local o concejales.

El objetivo es que los técnicos puedan diagnosticar las debilidades y fortalezas de su municipio e introducir estos elementos sociales en la planificación. Aledo destaca que existe un déficit en cómo se abordan temas como la vulnerabilidad social, que quedó patente en Valencia, donde las víctimas fueron a menudo “personas mayores que estaban solas, que no tenían acceso o no entendían bien los temas de de comunicación”.

La aplicación también ofrece una serie de consejos y medidas prácticas, extraídas del estudio de casos en Estados Unidos, Italia o Brasil. Un ejemplo sencillo, explica Aledo, es que las propias comunidades de vecinos se preocupen de avisar a las personas mayores o de subirlas a pisos más altos durante una alerta, una acción que “en el caso de las inundaciones aquí de Valencia, pues habría salvado un montón de vidas”.

¿Estamos preparados para la próxima DANA?

Preguntado sobre si los municipios de la provincia de Alicante están preparados para una futura DANA intensa, Aledo se muestra cauto. Considera que se ha avanzado en la mejora de los sistemas de alerta temprana y en evitar la exposición de la población, lo que reduce directamente el riesgo de pérdida de vidas humanas. “Si no hay gente en las áreas de de de riesgo, pues el riesgo desaparece, y ahí sí que hemos avanzado”, afirma.

Sin embargo, lamenta que no se ha progresado en la incorporación de los factores sociales en la gestión. En su opinión, la reflexión sobre las causas del desastre de Valencia se está retrasando, impidiendo tomar medidas necesarias. “El embrollo político nos está impidiendo un análisis serio y ajustado y científico de lo que pasó y de por qué pasó”, ha sentenciado.

El embrollo político nos está impidiendo un análisis serio y ajustado y científico de lo que pasó y de por qué pasó" Antonio Aledo Catedrático Sociología UA

Según el catedrático, esta situación impide arreglar cuestiones de gobernanza, comunicación y relaciones institucionales que son clave en la gestión de emergencias. Y aunque desde la Generalitat se ha reunido a científicos para proponer medidas, Aledo considera que el proceso avanza con lentitud, por lo que espera que un nuevo fenómeno extremo no se produzca a corto plazo.