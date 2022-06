Ángel Rodríguez, nuevo entrenador del Hércules: “El objetivo es ser primeros desde el primer minuto”

El nuevo entrenador del Hércules, Ángel Rodríguez, afirmó este lunes, durante su presentación oficial, que el objetivo del equipo alicantino para la próxima temporada, en la que volverá a competir en Segunda RFEF, es ser primero de la competición regular desde el primer minuto, posición que garantizaría al final el ascenso.

El preparador, que procede del Pontevedra, equipo al que ascendió a Primera RFEF, indicó que no tiene la sensación de bajar un peldaño al dirigir al Hércules “sino que toma impulso hacia adelante”. “Puede ser que el primer año, pero no sé cuántos voy a subir. Este club, por afición, ciudad e historia, merece una categoría superior”, comentó el técnico leonés, quien añadió que la única forma de salir de esta categoría es “empezar a remar todos juntos”. Rodríguez aseguró que desea comenzar a entrenar cuanto antes y dijo que la clave del éxito es “trabajo, sacrificio e implicación”. “Estoy convencido de que vamos a pasar un bien año”, apostilló.

El entrenador explicó que no renovó con el Pontevedra porque tras el ascenso “hubo demasiado tiempo de espera” y que durante ese periodo aparecieron otros equipos atractivos “como el Hércules”. El técnico asumió que el Hércules, que solo tiene dos jugadores con contrato, deberá formar “un equipo nuevo” y confirmó que el club ya tiene “muchas operaciones avanzadas”.

Rodríguez no quiso valorar la crisis social que vive la entidad, con gran parte de la afición reclamando la salida del máximo accionista, y adelantó que desea formar un equipo que esté “en sintonía con la afición”. “No soy el típico entrenador que quiere que el equipo juegue como a mí me gusta, sino que lo haga en función de las características de los jugadores”, explicó el técnico, quien adelantó que el Hércules será “ofensivo, agresivo y con transiciones rápidas”.

"El Hércules no tiene techo"

Ángel Rodríguez calificó al Hércules como un club importante en horas bajas “que no tiene techo”. “Hay otros clubes que sí saben su techo, pero si el Hércules comienza a caminar no se va a parar en Primera RFEF, ni luego en Segunda. Ya os digo que no se va a parar”, explicó. “Si me quiero proyectar como entrenador quiero estar en un club del nombre del Hércules”, afirmó el leonés, quien restó importancia a la composición del grupo en el que competirá su equipo. El preparador adelantó que el proyecto del Hércules “debe ser ambicioso porque no quiero estar solo un año aquí” y adelantó que vendrá a Alicante con su equipo de trabajo, a la vez que indicó que le gustaría iniciar la pretemporada el 18 de julio.