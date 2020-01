Alicante inicia los trabajos de recuperación de las playas tras la borrasca "Gloria"

El Ayuntamiento de Alicante ha comenzado hoy los trabajos de recuperación de las playas del término municipal que han resultado dañas por los efectos de la borrasca Gloria.

Desde primera hora de la mañana efectivos de la UTE han estado trabajando en la playa del Postiguet para limpiar los restos de algas y otros elementos que el temporal ha depositado sobre la arena. Estos trabajos también se desarrollarán en el resto de las playas del término municipal para “devolverlas a la normalidad en el menor tiempo posible”, según manifestaciones del concejal de Limpieza, Manuel Villar, que ha acudido acompañado del concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, y de técnicos municipales a inspeccionar los daños sufridos en la franja litoral del término municipal de Alicante.

“No se cuenta aún, dado que todavía se están dejando sentir los últimos coletazos del temporal en nuestras costas, con una evaluación de daños -explica Villar- pero nuestra intención en recuperar la normalidad lo antes posibles y para ello tenemos previsto mantener una reunión con el departamento de Costas para coordinar nuestra actuación con las labores que corresponden al gobierno central encaminadas a reponer la arena que el temporal se ha llevado de nuestras playas”.

Operarios trabajando en las playas afectadas (Ayuntamiento)

Sobre los vertidos en la playa del Postiguet, el edil de Limpieza ha explicado que “se está investigando su procedencia y nos hemos dirigido a Costas para pedir permiso y poder excavar en la zona donde se han detectado para averiguar su procedencia. Lo que sabemos -señala Villar- es que ahí existe una estructura enterrada, probablemente de instalaciones antiguas que había en la playa, y que ese podría ser su origen, pero hasta no destapar y verificar no podemos pronunciarnos. Mientras tanto, la playa está siendo limpiada, se ha acotado la zona donde se detectó el vertido y se mantendrá la prohibición del baño mientras los análisis del agua no nos digan que todo es correcto”, concluye Manuel Villar.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, ha recalcado ante los medios de comunicación “la necesidad de que la zona de la Finca Adoc sea reparada con urgencia por parte del departamento de Costas, que depende del Gobierno central, y ha recordado que el Ayuntamiento ya ha actuado dos veces en ese espacio, pese a que no es de su competencia, para garantizar el acceso de los miles de vecinos que ahí viven”