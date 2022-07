Alicante suspende las licencias de gasolineras y plantas solares por dos años

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves la suspensión de licencias durante los próximos dos años a los nuevos proyectos que puedan presentarse para la instalación de estaciones de servicio y para la implantación de plantas fotovoltaicas.



El primer acuerdo, que atañe a la paralización de permisos para gasolineras, ha prosperado con el respaldo del equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), y los votos a favor de Unides Podem EU, Compromís y Vox, mientras que el PSOE se ha abstenido.



El segundo acuerdo ha quedado aprobado con los votos de PP, Cs, Unides Podem EU y Compromís, mientras que PSOE y Vox se han decantado por la abstención.



El edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), ha explicado que la adopción de los dos acuerdos resulta necesaria con el propósito de regular y ordenar los emplazamientos en los que se podrá situar ambos tipos de instalaciones bajo parámetros de seguridad y de protección del territorio.



Así, ha incidido en que los técnicos de su departamento ya han iniciado los trabajos para tramitar dos modificaciones del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para fijar esas nuevas condiciones.



Por lo que respecta a la regulación de las gasolineras, la modificación trata de impedir su instalación en zona residencial y solo contemplará su ubicación a 250 metros de viviendas, siempre que el suelo en el que se ubiquen esté calificado como terciario o industrial y que las ubicaciones propuestas se sitúen junto a una gran avenida calificada como vial estructural.



En lo que concierne a la paralización en la tramitación de permisos para plantas solares, la suspensión solo afecta a zonas delimitadas de suelo común no urbanizable que estén recogidas en la cartografía del Institut Cartogràfic Valencià como de alta y muy alta capacidad agrológica, o en aquellas que, siendo su capacidad moderada, el Ayuntamiento justifique mediante acuerdo plenario la necesidad de aplicar un régimen de protección agrícola.



Los portavoces de Vox, Compromís y Unides Podem EU -Mario Ortolá, Natxo Bellido y Xavier López- han considerado justificada la adopción de los dos acuerdos, de modo que pueda ordenarse la implantación de ambas actividades.



No obstante, la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, ha justificado la abstención de su grupo al señalar que "lo que debía haber hecho el equipo de gobierno es tramitar la ordenanza reguladora que tiene guardada en un cajón desde hace dos años", en alusión a la propuesta normativa sobre la instalación de gasolineras y electrolineras.



Además, ha añadido que la regulación autonómica no permite la posibilidad de acordar la suspensión de la tramitación de licencias de actividad, y solo ampara la paralización por lo que respecta a los permisos de obra, por lo que ha alertado sobre la posibilidad de que puedan iniciarse contenciosos que conlleven responsabilidades económicas para las empresas.



Asimismo, durante la sesión se ha aprobado una moción conjunta suscrita por los seis grupos políticos representados en la corporación para iniciar el expediente de concesión de la distinción de Hijo Predilecto de la Ciudad de Alicante a título póstumo al entrenador de baloncesto alicantino Pedro Ferrándiz.