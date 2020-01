Alicante rinde homenaje a las víctimas del Holocausto

El Alcalde, Luis Barcala, junto a la vicealcaldesa, Mª Carmen Sánchez, el concejal de Cultura, Antonio Manresa, y miembros de la Corporación Municipal, representantes de la Asociación Diversitat, de la Comunidad Romaní (FAGA), la Comunidad Judía Alicante, la Embajada de Israel en España,y de la cultura, empresa y sociedad civil alicantina, han participado en el hall del edificio Séneca en un homenajear a las víctimas del Holocausto, en el día en el que se conmemora la liberación en 1945 por las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau y fecha en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

El acto ha dado comienzo con el sonido de las sirenas y un minuto de silencio, al que le ha seguido un emotivo acto performance que ha contado con la colaboración del Conservatorio Superior de música Oscar Esplá.

El Alcalde ha querido recordar "a los seis millones de personas de cualquier condición, edad, tendencia sexual o creencia que fueron sencilla y vilmente asesinadas en uno de los episodios más dramáticos de nuestra historia contemporánea como europeos". "Por ellos es necesario recordarles con verdadero sentimiento".

Acto de Homenaje a las víctimas del holocausto (Ayuntamiento)Ernesto Caparrós

Por su parte el edil de Cultura ha querido recalcar que "No hay palabras para expresar el horror que el régimen nazi sembró durante la Segunda Guerra Mundial, que significó el exterminio de seis millones de personas: mujeres, hombres, niñas y niños de la comunidad judía y también la persecución y el asesinato de millones de gitanos y gitanas, homosexuales, personas discapacitadas y miembros de otros muchos colectivos. No hay palabras, pero debemos buscarlas porque no queremos olvidar ese terrible episodio de la historia de Europa, para que jamás vuelva a repetirse".

La exposición en el Refugio Séneca

La muestra "En la memoria", ubicada en el refugio de la plaza Séneca, podrá visitarse hasta el 27 de febrero, está organizada por el departamento de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Alicante dentro del proyecto "Alacant, Ciutat de la Memòria", y está basada en los archivos de Yad Vashem, el Centro Mundial de Conmemoración de la Sohá, un institución del Estado de Israel que se creó mediante una ley de 1953, aprobada por el Parlamento.

Consta de 19 paneles con sendas fotografías que, sin llegar a lo escabroso, muestran la crudeza de los actos perpetrados por los nazis, las muertes y la terrible vida por la que atravesaron millones de niños, mujeres y hombres.

Visitas guiadas previa inscripción en el mail cmemoriahdalicante@gmail.com o en el teléfono 965596296