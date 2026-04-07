Alicante revive los 80 y 90 con el primer festival AMA en el Muelle Live

Alicante se prepara para acoger este sábado el primer festival AMA, una cita que promete revivir la nostalgia de los años 80 y 90. El evento tendrá lugar en el recinto Muelle Live del puerto de Alicante y contará con las actuaciones de bandas icónicas como La Guardia, La Frontera y Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible. Los detalles han sido desvelados en el programa 'Herrera en COPE Alicante' por parte de sus organizadores.

De una fiesta de amigos al gran formato

El festival AMA (Aquellos Maravillosos Años) no nació como un evento de gran magnitud. Sus orígenes se remontan a una reunión de amigos que compartían su pasión por la música de décadas pasadas. "Empezó como una fiesta en petit comité, en un local pequeño, y funcionó bastante bien", ha explicado Valentín Berenguer, uno de sus impulsores. Con el tiempo, la fiesta creció en popularidad, consolidando la marca AMA y expandiéndose a más locales.

Pepe Ten, Valentín Berenguer y Marcos Amorós

La transición de fiesta a festival fue una evolución natural impulsada por el éxito y la visión de Pepe Ten, director de Muelle Live. Fue él quien propuso dar el salto definitivo. "Oye, ¿y por qué no la pasamos de fiesta a festival y metemos grupos de esa época en directo? Puede ser una bomba", ha comentado Ten sobre el momento en que se gestó la idea.

Un viaje musical a los 80 y 90

El festival ofrecerá un cartel musical que abarca los grandes éxitos de los 80 y 90, con un repertorio ecléctico que va "desde pop español hasta el famoso remember de los 90", según ha señalado Marcos Amorós, otro de los organizadores. Aunque el público principal se sitúa en la franja de los 40 años, han notado un creciente interés en generaciones más jóvenes, a partir de los 30.

Detrás de los platos habrá un colectivo de cinco DJs con una larga trayectoria en locales emblemáticos de la movida alicantina como Va Bene, Pachá o Havana. Esta experiencia garantiza una selección musical que conectará directamente con los recuerdos del público asistente, cubriendo todos los géneros que marcaron la época.

La jornada musical comenzará a la una y media de la tarde y se extenderá durante más de diez horas sin interrupción. Las actuaciones de La Guardia, La Frontera y Javier Ojeda, de aproximadamente una hora cada una, se intercalarán con las sesiones de los DJs del colectivo AMA, que serán los encargados de mantener la energía hasta el cierre, previsto para las doce y media de la noche.

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La experiencia del festival AMA se complementa con una cuidada oferta gastronómica. El recinto de Muelle Live contará con los restaurantes L´arruzz y Achavo, este último especializado en cocas y productos alicantinos. Los asistentes podrán comer, disfrutar del tardeo y cenar en el mismo lugar, creando una experiencia completa.

Entradas a la venta

Las entradas para el festival AMA de este sábado se pueden adquirir a través de la página web oficial del recinto, muellelive.com, y también en la taquilla física el mismo día del evento.