Alicante prepara la reapertura de las playas para el próximo lunes

Alicante espera entrar el próximo lunes en la fase 2 de la desescalada. Un escenario que dejará la reapertura de playas, entre otras medidas, si se cumple la intención del Gobierno local de Alicante. El alcalde, Luis Barcala, aseguró ayer que se mantienen reuniones "diarias" con los departamentos "afectados" por la reapertura de playas, y precisó que se trabaja en "cómo zonificar" las zonas de baño para garantizar la seguridad del destino turístico.

La intención es abrir el lunes "ya no sólo como una fuente de ingresos, porque las playas son un signo de identidad de la ciudad y del sector turístico", afirmó el primer edil en atención a los medios tras los cinco minutos de silencio celebrados con motivo del luto por los fallecidos por el coronavirus.

"No podemos dejar de lado lo que son y significan nuestras playas", sostuvo Barcala. En ese sentido, apuntó que el paquete de medidas para la reapertura será "muy amplio" porque "no se van a escatimar ni recursos ni medios" para garantizar que las playas de Alicante son "un destino seguro, no solo para los alicantinos sino para todo el que quiera venir que sepa que viene a un destino seguro".

El alcalde no pudo precisar alguna de esas medidas porque "todavía es pronto" y porque "prácticamente la totalidad de los departamentos" municipales trabajan en "medidas" para garantizar "la seguridad de los accesos y de la estancia en la playa".

La edil de Turismo, Maria del Carmen Sánchez, aseguró que se trabaja "con responsabilidad" para disfrutar de unas playas "seguras y responsables" y que se trabaja en el horizonte del próximo lunes.