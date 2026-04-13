Alicante planta cara a los altos precios del alquiler con 539 viviendas un 46% más baratas

Alicante saca al mercado más de 500 pisos con alquiler hasta un 46% más barato

El Patronato Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Alicante gestiona actualmente un total de 539 contratos activos de alquiler asequible. Estos contratos corresponden a pisos cedidos por propietarios privados y se tramitan desde las oficinas de El Claustro. Desde su renovación en 2024, el programa ha formalizado 159 nuevos contratos que han beneficiado a 228 personas, cuyos ingresos medios son de 1.797 euros y que pagan una renta media de 584 euros.

El concejal de Vivienda, Carlos de Juan, ha destacado que “este programa de El Claustro de alquiler asequible constituye una iniciativa estratégica municipal para garantizar el acceso a una vivienda digna con una renta asumible para los ciudadanos”. Además, ha señalado que permite “poner en uso viviendas desocupadas contribuyendo a la dinamización del parque inmobiliario de Alicante al tiempo que se favorece la integración social y económica de los beneficiarios”.

Un 46% por debajo del mercado

El programa no solo actúa como intermediario, sino que también ofrece, de forma gratuita, asesoramiento jurídico, acompañamiento social, gestión de ayudas y mediación de conflictos. Gracias al seguimiento constante del Observatorio de Vivienda en Alicante, las rentas del programa se mantienen siempre por debajo de las del mercado libre para asegurar un acceso real a la vivienda.

Mantiene una renta media un 46% por debajo del mercado libre" Carlos de Juan Concejal de Vivienda

En este sentido, el responsable del Patronato ha resaltado que, en términos comparativos, el programa “mantiene una renta media un 46% por debajo del mercado libre, ofreciendo una alternativa real al precio actual de los alquileres en Alicante con una renta media mensual que se sitúa en torno a los 1.100 euros”.

Asesoramiento y mediación

Los servicios gratuitos de asesoramiento y mediación son otra de las claves del éxito del programa. En los dos últimos años se han realizado 1.951 asesoramientos, con un incremento del 221% en 2025 respecto al año anterior, y 7.514 mediaciones. Estas cifras consolidan la función de la iniciativa como una herramienta de prevención y apoyo.

La iniciativa cuenta además con una notable presencia en redes sociales, con perfiles en Facebook e Instagram que suman 1.153 seguidores. La satisfacción de los usuarios queda reflejada en las 75 reseñas recibidas, que le otorgan una valoración media de 5 estrellas, evidenciando la confianza generada.

El impacto positivo del programa por su labor de integración social" Carlos de Juan Concejal de Vivienda

Finalmente, De Juan ha subrayado “el impacto positivo del programa por su labor de integración social, como solución al acceso a la vivienda y a la mitigación de conflictivos arrendaticios, consolidando su papel como modelo de gestión de vivienda asequible en la ciudad”.