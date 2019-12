El PP de Alicante insiste en el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos

El Portavoz adjunto del Grupo Popular en la Diputación, Miguel Ángel Sánchez Navarro, ha declarado que “una vez más nos vemos en la obligación de defender la libertad educativa ante los ataques del Consell y el Gobierno en funciones. El PSOE lleva años cuestionando la enseñanza concertada, pero nosotros vamos a defenderla como pilar esencial para las miles de familias alicantinas que libremente desean escoger centro." Esta situación lleva a los populares a presentar una moción para el próximo pleno en la Diputación con el fin de que se inste al Consell a respetar el artículo 27.3 de la Constitución Española y a garantizar que los padres, elijan el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizar a sus hijos. “Nuestras propuestas siempre serán en positivo y en defensa de la libertad. Por ello, pedimos la confianza de todos los grupos políticos. Es hora de que PSOE y Compromis dejen a un lado su ideología más radical y entiendan que la verdadera política se debe basar en la libertad individual de cada padre y madre, así podremos construir entre todos una provincia más libre e igualitaria. Los débiles y escasos argumentos de la izquierda evidencian que su único propósito es el adoctrinamiento en las aulas, algo muy preocupante y parecido a lo que esta ocurriendo en la comunidad de Cataluña. Pedimos al Consell que si no tiene una idea clara de como gestionar la educación en la Comunidad se refleje más Madrid, Murcia, Galicia o Andalucía, comunidades en las que la libertad educativa es su principal pilar.” Sánchez Navarro ha concluido indicando que “A los ataques del Consell se ha sumado la Ministra de Educación en funciones, al decir que la Constitución no avala la libre elección de colegio, algo que ha indignado a las asociaciones de padres y madres que ven con preocupación la deriva de la futura reforma educativa. No les quepa duda que nuestro compromiso más absoluto es la defensa de los derechos de las familias a escoger la educación sus hijos y la defenderemos ante todas las instituciones pertinentes.”