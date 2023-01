Alicante contará con 50 socorristas en sus playas durante la temporada alta

La Junta Rectora del Patronato de Turismo Alicante City&Beach ha aprobado este lunes el nuevo contrato de asistencia y salvamento en las playas del municipio, que prevé la incorporación de cuatro socorristas más, con lo que estarán operativos cincuenta en temporada alta, así como la mejora de medios y dotaciones para la prestación del servicio. También ha salido adelante la contratación del nuevo servicio de Información y Atención Turística en las Oficinas Municipales de Turismo.

La vicealcaldesa y responsable del Patronato de Turismo Alicante City&Beach, Mari Carmen Sánchez, ha afirmado que el nuevo contrato incluye "mejoras con respecto al anterior" con el objetivo de aumentar la calidad del servicio. "Nuestra prioridad es la seguridad de los usuarios de las playas y garantizar la asistencia sanitaria, en caso necesario, para que todo el mundo pueda disfrutar con tranquilidad de nuestras joyas turísticas”, ha resaltado Sánchez.

El contrato de asistencia y salvamento en las playas de Alicante se incrementa en 248.622 euros, hasta 1.137.149 euros, y tiene una duración de tres años, prorrogable por otros dos. Entre las mejoras más destacadas se encuentra la incorporación de cuatro socorristas más -tres para la playa de San Juan y uno para la Almadraba-, con lo que estarán operativos cincuenta en temporada alta, así como la dotación de una moto de agua para la isla de Tabarca, de un nuevo vehículo de intervención rápida, con lo que se dispondrá de cuatro motos y un coche, y de nuevos materiales exigidos por las banderas azules (una mochila de primero auxilios, una lona de evacuación, una nueva carpa plegable para emergencias y adrenalina en ampollas, entre otros). También está prevista la actualización de salarios del personal por convenio. Igualmente, en el contrato se exige un certificado de calidad medioambiental.

Por otra parte, fuentes del Patronato de Turismo Alicante City&Beach han asegurado que, "a día de hoy, el área litoral localizada en la zona de San Gabriel no está tipificada como playa". "Las discrepancias entre las diferentes asociaciones de la zona y el proceso judicial todavía abierto han obligado al Patronato de Turismo a no incluir esta zona en el nuevo contrato de salvamento y socorrismo aprobado en la Junta Rectora de este lunes", han señalado las mismas fuentes. Han indicado que "esta citada área litoral no se halla dentro de la catalogación de playa, al no existir servicios básicos, que actualmente no se pueden prestar" por la falta de accesos para que "puedan entrar los servicios de seguridad y limpieza".

Estas fuentes han precisado que, "no obstante, en el momento en que se catalogue como playa, existiría la posibilidad de licitar un contrato para dotarla del servicio de salvamento y socorrismo, por lo que la aprobación del nuevo contrato no excluye la asistencia en la zona de San Gabriel en un futuro". "Además, existe un compromiso para analizar la situación con las diferentes áreas municipales implicadas" con el objetivo de "buscar una solución satisfactoria para los vecinos", han añadido.

OFICINAS DE TURISMO

El nuevo servicio de Información y Atención Turística en las Oficinas Municipales de Turismo sale a concurso por un importe de 478.365 euros. Este contrato cubre gestionar, promocionar y realizar todas aquellas actividades que puedan beneficiar el incremento de la calidad de la oferta turística de Alicante en las tres oficinas de turismo de las que dispone el Patronato en ejes turísticos clave, como son la fachada marítima, la estación de trenes y la playa de San Juan. Además, como novedad se va a incorporar una oficina portátil en la isla de Tabarca durante julio y agosto. Asimismo se incluye la programación de cuatro experiencias turísticas, una con motivo del Día del Turismo, otra en Hogueras y dos más fuera de temporada alta.