El Ayuntamiento de Alicante modifica el presupuesto para dirigir 38 millones a una treintena de obras

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado de forma provisional la primera modificación de crédito del presupuesto municipal de 2021 con la que se plantea la incorporación de remanentes (dinero no gastado en las cuentas de 2019 y 2020) para impulsar inversiones por un importe superior a los 38 millones de euros. La propuesta ha prosperado en el pleno de este jueves con los votos del equipo de gobierno (PP y Cs) y de los dos concejales de Vox. Por su parte, PSPV-PSOE, Unides Podem y Compromís han votado en contra tras reprochar la falta de diálogo que se ha producido en la propuesta y por la exclusión de iniciativas que ven prioritarias.

La edil de Hacienda, Lidia López, ha defendido que con la modificación de crédito se podrá financiar la ejecución de más de una treintena de proyectos y servicios, al margen de las inversiones ordinarias ya previstas en las cuentas municipales de este año, aprobadas en marzo, por un importe de otros 18 millones. Ha recalcado que el ajuste contable también contempla inversiones con carácter plurianual por otros 18 millones a desarrollar en 2022 con cargo al remanente, además de la reserva de otros 11 millones para poder atender necesidades relacionadas con la pandemia. La concejala ha insistido en que se trata del mayor esfuerzo inversor de la historia del Ayuntamiento de Alicante, que resulta viable después de que, en el año 2018, se aprobase la cancelación del Plan de Ajuste desde 2012, y después de que también se acordase liquidar "la totalidad de la deuda municipal" en el año 2019.

Debate en el pleno

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha recriminado la ausencia de diálogo y, pese a que ha admitido que se incluyen actuaciones necesarias, ha reprochado que se excluyan otras esenciales para evitar el desequilibrio entre barrios, así como la construcción de una tercera escuela infantil municipal. Además, ha lamentado que no se haya previsto ya el uso de una suma mayor del remanente para planificar el lanzamiento de nuevas líneas de ayuda al tejido productivo local. Su homólogo de Unides Podem, Xavier López, se ha pronunciado en términos parecidos, al reconocer la existencia de inversiones positivas. Por último, el socialista Miguel Millana ha explicado que el PSOE se había abstenido en la aprobación del presupuesto de este año para no bloquear la respuesta municipal frente a la crisis social, pero ha confirmado que, en esta ocasión, su grupo votaría en contra en la medida en que no se habría tenido en cuenta sus propuestas.

Obras principales

Entre las principales actuaciones contempladas a ejecutar tras la entrada en vigor de la modificación de crédito, figuran 19,7 millones para el desarrollo de proyectos de Urbanismo, entre los que cabe resaltar la remodelación del frente litoral entrada sur-carril bici-EUIPO-Urbanova (3,5 millones de euros), la remodelación del frente litoral Puerto-Ciudad (2,5 millones) o el parque de PAU2 (2,2 millones de euros), la remodelación de la calle San Mateo (1,1 millones de euros) y la urbanización de la Parcela Cuartel Guardia Civil de Rabasa (1,1 millones), además de la reurbanización de la avenida Ramón y Cajal (990.000 euros) y la pasarela del castillo de San Fernando (280.000 euros). También se destinan 6,8 millones de euros en Infraestructuras. También se contempla la reforma de la plaza de San Blas y calles adyacentes (3,7 millones de euros), entre otras actuaciones.

En Turismo se invertirán 2,3 millones, entre los que destaca una nueva línea de ayudas al sector por 720.000 euros, la creación de nuevas áreas lúdico-deportivas Playa de San Juan (700.000 euros), entre otros proyectos de mejora de infraestructuras deportivas en playas, digitalización de la isla de Tabarca o el desarrollo de una oficina virtual de Turismo, por ejemplo.

Plan Parcial de La Albufereta

En el pleno también se ha aprobado la rescisión, de mutuo acuerdo, de la condición de agente urbanizador adjudicada a Nozar para el desarrollo del Plan Parcial I/4 de La Albufereta, en el que se prevé la construcción de 1.400 viviendas. El edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), ha sostenido que el acuerdo pemitirá desbloquear el desarrollo del sector, tras su adjudicación a nuevos promotores. Además, también se acometerá una redistribución del Plan Parcial, aprobado en 1991, para reorganizar los bloques de edificios, al tiempo que se garantiza la protección y puesta en valor del yacimiento del Cerro de las Balsas, reconocido como BIC. La propuesta ha contado con el voto a favor de PP, Cs, PSOE y Vox, mientras que Unides Podem y Compromís han votado en contra por tratarse de un plan con "un modelo urbanístico caducado".

Por otra parte, el pleno ordinario se ha iniciado con tres minutos de silencio en repulsa por el asesinato de seis mujeres víctimas de violencia de género en el último mes, al tiempo que la corporación ha enviado un mensaje de apoyo y ánimo a Beatriz Zimmermann, madre de las dos niñas desaparecidas en Tenerife.