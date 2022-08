Alicante afronta el final de mes con David Domínguez en el Castillo y las comedias en ‘Cine en la Calle'

Monólogo con las mejores vistas

David Domínguez, uno de los monologuistas más conocidos en la Provincia de Murcia y Alicante, lleva desde 1978 haciendo reír allá donde aparece, pero desde 2009 le pagan por ello. El Castillo de Santa Bárbara continúa ofreciendo una variada programación de cultural y de ocio todos los fines de semana para locales y visitantes. Este domingo a las 19:30 horas diviértete con este espectáculo de humor con entrada libre en este icónico lugar.

Cine en dos céntricas plazas

El ciclo “Cine en la calle” termina este fin de semana con dos proyecciones para el viernes y el sábado en dos céntricas plazas de la ciudad. Este viernes será el turno de "A todo tren. Destino Asturias" un film de Santiago Segura del año 2021 que descubre las aventuras de abuelos, padres y niños que comienzan cuando éstos van de camino a un campamento. Esta comedia familiar se podrá disfrutar a las 22 horas en la plaza de Gabriel Miró. Este sábado el cine en la calle se despide con la proyección del famoso musical "Mamma Mia: here we go again" de 2018, con las icónicas canciones de ABBA. Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried y Colin Firth llevan de viaje al espectador al verano donde comenzó todo.

Fiestas Patronales de San Agustín

Las fiestas del barrio de San Agustín celebran este año su 76 aniversario con una extensa programación de actividades durante el día y la noche hasta este domingo. Pasacalles, ofrenda de flores, verbena musical con disco móvil y DJ, desfile y cabalgata de disfraces, tradicional Rosario de la Aurora, chocolatada, misa y Solemne Procesión en honor al Patrón y castillo de fuegos artificiales tendrán lugar en las diferentes calles y plazas del barrio.

Tres apuestas para descubrir el MACA

El MACA es una de las más importantes muestras de arte contemporáneo que se exhiben a nivel nacional y entre las colecciones actuales que acoge destacan tres obras del artista Joaquín Torres-García, pertenecientes al periodo de las vanguardias de la colección IVAM de Valencia. La exposición de Bruno Munari es una selección compuesta por más de 150 obras que abarca todos los aspectos de la producción artística del autor y pone de manifiesto la amplitud de medios utilizados en su investigación plástica y visual, siempre experimental e innovadora. Con el tiempo 3es una selección de obras de la Colección Fundación Mediterráneo que está depositada en este Museo que pretende reflexionar sobre la contemporaneidad de las obras. El MACA está abierto de martes a sábado de 11 a 20 horas y los domingos y festivos de 10 a 14 horas.

Edusi en agosto

Disfruta de los últimos días de agosto con la programación para jóvenes y mayores de la Edusi. Edusi Jovén está destinado a los habitantes en el territorio Edusi de entre 12 y 25 años y ofrece múltiples actividades culturales y de ocio entre semana. Para este viernes hay un taller de micrometraje de 12 a 14 horas en el Centro Comunitario Plá. Para conocer el resto de actividades, puedes consultar el siguiente enlace: https://www.agendacultural.org/es/ayuntamiento-de-alicante/edusi-joven-agosto

Para los mayores de 65 años que se encuentren en territorio Edusi, también hay destinada una programación semanal con actividades en grupo, talleres y salidas por las mañanas durante la semana. Para este viernes hay programado un taller de baile y expresión corporal de 10 a 12 horas. Las actividades son gratuitas y se realizan en el Centro Comunitario Plá. Para conocer el resto de actividades, pincha en el siguiente enlace: https://www.agendacultural.org/es/ayuntamiento-de-alicante/edusi-mayores-agosto