Alicante activa su “modo romería”: buses cada 5 minutos y tráfico patas arriba

El Ayuntamiento de Alicante y la empresa concesionaria MIA Vectalia han habilitado un dispositivo especial de transporte público para la festividad de la Santa Faz. La principal medida es la activación de una lanzadera de autobús que conectará la Plaza Puerta del Mar con el Caserío de Santa Faz cada cinco minutos durante la jornada del jueves.

Dispositivo de la lanzadera

El concejal de Movilidad, Carlos de Juan, ha detallado el operativo, que contará con "un total de 20 unidades de gran capacidad para facilitar el desplazamiento de peregrinos". Este servicio funcionará el jueves desde las 7:00 hasta las 21:00 horas. Para agilizar el trayecto, se habilitará un carril especial en contrasentido a lo largo de 6,3 kilómetros en la avenida de Denia.

Un total de 20 unidades de gran capacidad atenderán el servicio de Lanzadera para facilitar el desplazamiento de peregrinos entre la cabecera situada en la Puerta del Mar y el Caserío" Carlos de Juan Concejal de Movilidad

El servicio de lanzadera se mantendrá también durante el fin de semana, aunque con una frecuencia menor, establecida en 20 minutos tanto el sábado como el domingo.

Refuerzos y alteraciones en la red

Plano de distribución de servicios en el Caserío de la Santa Faz

Además de la lanzadera, se reforzará el servicio en varias líneas urbanas para mejorar la conexión con las playas y diferentes barrios. Las líneas 02, 08, 13 y 22 operarán con frecuencias mejoradas, pasando cada 14 o 17 minutos. Adicionalmente, se creará una parada de taxi provisional con capacidad para diez vehículos junto a la pasarela peatonal del Postiguet.

La ocupación de la avenida de Denia obliga a modificar los itinerarios de varias líneas. La línea 02 (Sagrada Familia - La Florida) verá suprimido el tramo entre la Plaza del Mar y Padre Esplá, desviándose por Jaime II y Vázquez de Mella. La línea 09 (Playa San Juan - RENFE) circulará por la avenida de Villajoyosa y Puerta del Mar para evitar el corte en la Albufereta.

Por su parte, las líneas 11 y 11H modificarán su cabecera a la intersección de Gran Vía con Pintor Xabier Soler, siendo necesario un trasbordo en Jesuitas para conectar con la lanzadera hacia Santa Faz. La línea 22 (Playa San Juan - Renfe) establecerá su cabecera en la avenida de Maisonnave. Finalmente, la línea al Castillo de Santa Bárbara (CSB) solo cubrirá el tramo desde la plaza Gómez Ulla y el Turibús operará únicamente en horario de tarde.

Cortes y desvíos de tráfico

Con motivo de la peregrinación, se han programado importantes medidas de tráfico para el jueves, entre las 4:00 y las 24:00 horas. La avenida de Denia (N-332) quedará cortada al tráfico desde el enlace de la Goteta hasta el cruce de Sant Joan d'Alacant. El tráfico con destino a Valencia será desviado por el frente litoral (avenida de Villajoyosa y playas).

El acceso a la autovía A-70 desde Vistahermosa y la salida 10 de la misma ("ALICANTE (norte). Avda. Denia") permanecerán cerrados. Se recomienda el uso del resto de accesos para entrar o salir de la ciudad. El tráfico procedente de la N-332 será desviado hacia la A-7 en el término de Sant Joan d'Alacant.

Otros cortes relevantes afectarán a la Gran Vía en el Camino Cruz de Piedra, con acceso restringido para urgencias de la Clínica Vistahermosa, y a la avenida Vázquez de Mella a la altura de la plaza Doctor Mas Almagro. El acceso a la avenida Jaime II desde la Rambla y Alfonso el Sabio se permitirá solo a residentes, autobuses TAM y taxis.