El alcalde critica la gestión del Teatro Principal

En el consejo, al que ha asistido también el director del Teatro Principal, Francesc Sanguino, se han constatado los malos resultados del ejercicio, con caídas en facturación y espectadores y el incumplimiento de los objetivos que el propio responsable del teatro se había marcado hace un año. Las cuentas, que han sido aprobadas, han puesto de manifiesto unas pérdidas acumuladas de 950.000 euros a final del ejercicio de 2018 y un descenso de 25.000 espectadores el último año, situándose en 52.691. A la vista de estos resultados, el alcalde Luis Barcala ha considerado que "no se han dado explicaciones que justifiquen el agujero de 950.000 euros que acumula ya el Teatro Principal. Cuando hay una pérdida de 25.000 espectadores de un ejercicio a otro -señala Barcala- hay que dar muchas explicaciones. La cuestión está en que no ha habido explicaciones convincentes sobre el por qué se ha disparado el agujero. La única explicación posible es que a los alicantinos no les ha gustado la programación en 2018 que hizo el señor Sanguino.

El alcalde también ha señalado sobre las cuentas, que el consejo ha aprobado, que "se han producido unas perdidas de más de 170.000 euros y la bajada de espectadores de 25.000 y una pérdida de facturación de más de un millón y medio. De una facturación de dos millones seiscientos mil euros en 2017 se ha caído a una facturación de un millón cien mil". Para el primer edil, "todo eso es un problema de gestión y de falta de previsión. Además como el presupuesto para 2018 no se ha cumplido ni las directrices de gestión que el propio director, señor Sanguino, se había autoimpuesto, al final esos son los resultados, los pésimos resultados. Hemos hecho constar que reprobábamos la gestión, teníamos que censurar y decir que la gestión del teatro Principal en 2018 ha sido muy mala".

Además, al término de la reunión el alcalde ha explicado que "ha habido que posponer, por iniciativa de la Generalitat, los presupuestos que el señor Sanguino traía para 2019 y se ha dejado porque una de las cuestiones que la propia Generalitat ha dicho es que un folio no es de recibo para presentar los presupuestos de un Teatro Principal".

Por último, el alcalde ha considerado que "el grueso de las cuestiones, como la renovación del puesto de dirección y el propio presupuesto para 2019, han quedado pospuestas por algo que parece bastante obvio, las elecciones autonómicas y municipales. Dos de las patas de este banco, Generalitat y Ayuntamiento están en un proceso de renovación democrática y no parece lógico abordar en estos momentos ni el cambio de director ni la aprobación del presupuesto de 2019".