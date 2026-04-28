Adriana Vico y Valentina Tárraga se despiden de un reinado “inolvidable” como Belleas del Foc

Adriana Vico y Valentina Tárraga, actuales Bellea del Foc y Bellea del Foc infantil, se encuentran en la recta final de un año que definen como inolvidable. A escasos días de la Gala de Elección que se celebrarán este fin de semana en la Plaza de Toros de Alicante, las representantes de las Hogueras de 2026 han compartido sus vivencias y emociones en una entrevista en Mediodía COPE Alicante.

Ambas rememoran el momento de su elección como una mezcla de emociones en la que no eran del todo conscientes de lo que sucedía. "No terminas de escuchar tu hoguera ni escuchar tu nombre, estás en una nube en ese momento", ha confesado Adriana, explicando que es con el tiempo cuando se asimila la magnitud del nombramiento.

Un año que lo cambia todo

El cargo de Bellea del Foc exige una dedicación completa. Adriana Vico tuvo que aparcar la preparación de sus oposiciones, ya que la agenda "requiere el 100% de tu tiempo". Por su parte, Valentina Tárraga ha podido compaginarlo con sus estudios gracias al apoyo de su colegio, que le ha permitido "salir cuando lo necesitaba".

Pese a la intensidad, el balance es rotundo. Para Valentina, "vivir este año ha sido un honor y un privilegio". Ambas han querido desmontar la imagen de figuras distantes que a veces se proyecta. "No somos inalcanzables, somos personas normales que, como el resto de gente que formamos la fiesta, estamos aquí por y para ellos", ha subrayado Adriana.

Una gala histórica en la Rambla

Uno de los hitos de su reinado ha sido la Gala de Candidatas celebrada por primera vez en la Rambla de Alicante, un cambio que ambas aplauden sin reservas. "Fue un momento único", ha afirmado Valentina, para quien la nueva ubicación fue "un sitio acertado, porque sentías el calor de toda la gente que te estaba aplaudiendo".

Adriana coincide plenamente, destacando que la Rambla "estaba a la altura" de una noche tan especial para las candidatas. "Sentíamos a la gente super cerca, les podíamos ver, veíamos sus caras, sentíamos su calor", ha añadido. Ambas firman sin dudar para que la gala se repita en la misma ubicación el próximo año.

Consejos para las sucesoras y el futuro

Ante la inminente elección de sus sucesoras, el consejo de Valentina es claro: "Que disfrute mucho, que haga una buena piña con sus damas, porque al final es un pilar fundamental". Adriana, por su parte, recomienda "hablar de corazón", algo que para ella "es lo más fácil", y acudir a cada acto "con ilusión y con ganas", dejándose llevar porque "va a estar super bien cuidada por todo el mundo".

Cuando miren atrás, recordarán la "emoción en todos los actos" y el "privilegio" de haber representado a Alicante. El futuro de ambas seguirá ligado a la fiesta. Adriana volverá a su hoguera como vicepresidenta para "seguir trabajando" por las Hogueras, mientras que Valentina no descarta aspirar a ser Bellea del Foc adulta en el futuro.