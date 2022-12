Admiten el recurso contra las sentencias que eximen al Consell de indemnizar a los médicos

El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha admitido el recurso de casación presentado por el Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM CV) contra las sentencias que eximen a la Generalitat de indemnizar al personal sanitario por falta de material de protección frente a la Covid-19.

Según han informado fuentes del CESM CV, el TSJCV ha dictado una resolución en la admite el recurso de casación y emplaza al Sindicato Médico para que, en el plazo de quince días, proceda a su interposición ante el Tribunal Supremo.

El Sindicato, en su “batalla judicial” para que se reconozca la "vulneración de los derechos de los médicos por no haber sido dotados de equipos de protección durante la primera ola de la pandemia" interpuso estos recurso de casación, en los que pedían una aclaración y ampliación de las sentencias que eximen a la Generalitat. El TSJCV eximió a la Generalitat de indemnizar por daños morales a los profesionales sanitarios por la falta de material y equipos de protección individual (EPI) frente a la Covid-19 entre los meses de marzo y junio de 2020 al entender que adoptó una serie de medidas para minimizar los riesgos y las consecuencias sobre los trabajadores del sector.

El sindicato presentó recursos de suplicación a cada uno de los fallos estimatorios en los juzgados de lo Social de Alicante, Benidorm y València, donde indicaba que aunque eximían a la Generalitat en cuanto a la indemnización de daños y perjuicios, no había ningún pronunciamiento expreso respecto a haber infringido la obligación de dotarles de medios de protección durante la primera ola de la pandemia, lo que les causaba "indefensión".

Desde el Sindicato Médico han informado este miércoles en un comunicado de que tras la admisión de los recursos se va a proceder a presentar por parte de sus servicios jurídicos los correspondientes argumentos, ante el Tribunal Supremo, para su admisión y tramitación.

Desde el CESM CV han señalado que esperan que "en su día se dicten nuevas sentencias por las se estimen y sea reconocido por el Alto Tribunal, que aquellas imágenes de médicos, y otro personal sanitario, cubiertos por bolsas de basura, con batas caseras y recicladas, sin mascarillas, etcétera" porque, han afirmado, "no se puedan volver a repetir y no puedan quedar impunes". También confían en que se reconozca que los "contagios masivos de médicos no fueron mera casualidad o consecuencia de su falta de cuidado". "Nos congratulamos de que, con estas resoluciones, tengamos la oportunidad de que el Tribunal Supremo revoque y a su vez reconozca la grave vulneración de los derechos que como trabajadores sufrieron los médicos", concluye el sindicato.