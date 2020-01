El PP acusa a la Generalitat de arrasar especies protegidas en las tareas posteriores al incendio de Beneixama

El Partido Popular Comunitat Valenciana acusa a la Conselleria de Agricultura de "arrasar" la microrreserva natural de El Torbell, en Beneixama, por "mala praxis" en el proceso de retirada de la madera quemada de la zona tras el incendio ocurrido el pasado verano.

La diputada autonómica Elisa Díaz, responsable de Medio Ambiente, pedirá en Les Corts Valencianes que la Conselleria de Agricultura "actúe en consecuencia" porque la emergencia climática "no basta con decretarla, hay que creérsela e invertir en nuestro territorio".

Los populares recuerdan que este paraje sufrió un incendio forestal el pasado verano que calcinó 900 hectáreas de especial importancia ambiental. Las labores postincendio, sin embargo, "impiden por el momento la recuperación natural al haber utilizado maquinaria pesada, que ha destruido especies protegidas", denuncian.

Árboles cortados en El Torbell (Beneixama)

"Hay especies únicas en la zona cuya existencia se ha puesto en peligro porque las labores postincendio no se han realizado de manera correcta", indica la diputada tras recorrer la zona en el monte de La Solana, junto a la portavoz en Beneixama, Ana Irure, y los concejales Guillermo Quiles y Ana Galván. El uso de esta maquinaria pesada "no ha tenido en cuenta la protección de muchas especies, no se han respetado las especies rebrotadoras ni tampoco se ha esparcido madera astillada para proteger el suelo e impedir su erosión", asegura. Frente a ello, el PPCV ha anunciado que presentará una Proposición No de Ley (PNL) en Les Corts Valencianes para que la Generalitat Valenciana se haga cargo "de manera adecuada" de la reforestación del monte de La Solana e invierta en las obras de recuperación de la zona.

La portavoz 'popular' en Beneixama, Ana Irure, ha sostenido que "el Ayuntamiento ya aprobó en noviembre de manera unánime una moción presentada por el PP para exigir a la Conselleria de Agricultura que tomara las medidas necesarias para proteger un paraje único en la provincia".