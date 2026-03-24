Activan el protocolo por meningitis en Dénia tras la muerte de una menor de 17 años

Una menor de 17 años ha fallecido en el Hospital de Dénia tras ingresar con una sintomatología compatible con un cuadro de meningitis, según ha confirmado la Conselleria de Sanitat. No obstante, las mismas fuentes indican que este diagnóstico “todavía está pendiente de resultado de análisis microbiológico”.

Activación del protocolo sanitario

Tras confirmarse el caso, Salud Pública ha activado el protocolo pertinente para estas situaciones. El procedimiento incluye el rastreo de todos los contactos recientes de la menor para proceder al suministro de quimioprofilaxis, un tratamiento preventivo para evitar la propagación de la enfermedad.

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síntomas y vías de contagio

Valentina Prieto, médico de urgencias del HLA San Carlos de Dénia, ha explicado a COPE Dénia Marina Alta que "la meningitis se contagia principalmente a través de secreciones respiratorias (tos, estornudos, besos, etc)". La sintomatología, según la doctora, es muy variada e incluye fiebre, dolor de cabeza, vómitos, erupción cutánea o destellos de luz. En etapas más avanzadas se pueden experimentar cambios de conducta o rigidez de nuca.

Prieto también ha señalado los grupos que deben tener especial vigilancia. "Hay que tener especial cuidado en personas con antecedentes de sinusitis u otitis no tratadas", ha advertido la médico de urgencias.

prevención y grupos de riesgo

En cuanto a la prevención, la doctora ha sido clara al explicar las medidas que se deben tomar: "Hay que vacunarse y los contactos directos tienen que ser tratados con antibiótico profiláctico y mascarilla". Este tratamiento es fundamental para cortar la cadena de transmisión.