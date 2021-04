Abril pasado por agua: la provincia de Alicante registra 12 días de lluvia

Las provincias de Valencia y Alicante han registrado durante este mes de abril (hasta hoy día 22) un total de 12 días de lluvia, mientras que Castellón ha llegado a ocho, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, se espera que las precipitaciones continúen en las próximas horas en el territorio alicantino.

Las lluvias, en general, están siendo débiles, con lo que son mucho más eficientes para la absorción por el terreno o la recarga de acuíferos que cuando la intensidad es torrencial. Esta noche también ha estado lloviendo en la Comunidad Valenciana, pero la intensidad ha sido débil. Muy pocas estaciones han superado los 20 mililitros de acumulado a pesar de la persistencia de la precipitación.

Una tuba en Biar

Por otro lado, ayer miércoles se registró un fenómeno singular, de muy corta duración y de dimensión reducida que afectó a una zona de monte en las cercanías de Biar. No queda claro si llegó a tocar tierra. Según Aemet, había inestabilidad en la zona sobre las 15.30 horas, a la hora a la que se notificó una tuba, y aunque había algo de cizalladura y otros ingredientes como helicidad relativa a la tormenta, en general no tenían valores suficientes para producir un tornado.

No obstante, a veces surgen tornados con valores fuera de los intervalos generales, especialmente en caso de tornados débiles cuyo entorno local reducido no es bien representado por los modelos ni registrado con herramientas de teledetección. Por tanto, según Aemet, no queda confirmado que fuese un tornado, por lo que Climatología lo ha reportado como tuba en Aemet. Las mismas fuentes han añadido que es "importante" resaltar que a la hora a la que se notificó la tuba, hubo rayos en la zona de Biar y Villena.