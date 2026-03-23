30 años de promesas incumplidas: la zona más olvidada de Alicante exige soluciones ya

La Asociación de Propietarios de La Sangueta ha alzado la voz para denunciar la parálisis absoluta del plan especial destinado a rehabilitar esta emblemática zona de Alicante. Su presidenta, María Doménech, critica que, un año después de que el Ayuntamiento anunciara un concurso de ideas, "no se sabe absolutamente nada, no han sacado los pliegos ni las condiciones". La situación es aún más grave, ya que existe una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia desde diciembre de 2022 que obligaba al consistorio a ejecutar el plan en un plazo de seis meses.

Una 'vergüenza' en un lugar emblemático

Doménech describe la situación actual como una "vergüenza". La Sangueta se ha convertido en un "vertedero de basuras" con "okupas" y en "condiciones infrahumanas e insalubres". La presidenta de la asociación lamenta que un área tan importante de la ciudad esté en un estado ruinoso y peligroso. "Ninguna mujer ni ningún hombre, nadie se atrevería a pasar, porque está absolutamente desolado y abandonado, y muy peligroso", asegura.

No puedo comprender cómo no les da vergüenza, porque a mí, como alicantina, me da vergüenza" María Doménech Presidenta Asociación Propietarios de La Sangueta

La imagen que proyecta esta degradación, a los pies del castillo de Santa Bárbara y al final de la playa del Postiguet, es uno de los principales focos de la denuncia. A Doménech, como alicantina, le avergüenza, y afirma que es una sensación compartida por muchos visitantes. "No puedo comprender cómo no les da vergüenza, porque a mí, como alicantina, me da vergüenza", ha declarado, criticando la inacción municipal mientras se presume del potencial turístico de la ciudad.

Más de 30 años de espera y una sentencia ignorada

El colectivo de propietarios recuerda que este es un problema que "lleva más de 30 años esperando una solución". Consideran "sangrante" que se proyecten nuevos planes para la ciudad mientras se ignora una demanda histórica y una obligación judicial. Además, según les ha asesorado su abogado, "no hace falta ningún concurso de ideas" para actuar. Su petición es clara: "que de una vez por todas, por justicia, se ejecute el plan de Sangueta".

Tenemos fuerza para luchar para rato, y no vamos a parar hasta que se haga" María Doménech Presidenta Asociación Propietarios de La Sangueta

Pese al hartazgo acumulado, los vecinos no se rinden. La asociación de propietarios de las casas, que no han podido mejorar por la parálisis administrativa, insisten en que la urbanización de la zona para viviendas, hoteles o zonas verdes es una necesidad urgente. "Tenemos fuerza para luchar para rato, y no vamos a parar hasta que se haga", sentencia Doménech, dejando claro que su lucha continuará.