Samuel: "Me siento herculano y me gustaría ayudar al club en cualquier parcela"

Samuel Llorca no quiere irse del Hércules con el sabor amargo de la lesión y de la peor temporada de la historia. Alicantino y herculano desde que nació, el excapitán quiere ayudar al club "en cualquier parcela". Sabe que su etapa como futbolista blanquiazul acabó en el momento en el que se rompió la rodilla el pasado mes de octubre.

"Me encantaría seguir jugando al fútbol, pero será la rodilla la que diga si eso es posible", recuerda el central alicantino quien no oculta que sus sensaciones no son buenas: "Me gustaría estar mejor".

En referencia al inminente fichaje de Carmelo del Pozo como nuevo director deportivo, Samuel celebra su regreso al Hércules: "Es un fichaje muy acertado. Es un grandísimo profesional, muy capacitado. Ha tocado todas las categorías del fútbol español y es un enfermo del fútbol. Le vendrá bien al Hércules", recuerda.