Ropero dispara la ilusión en el Hércules (0-1): así hemos vivido en Tiempo de Juego el último gol de 2025

El Hércules ha despedido el 2025 de la mejor manera posible, con una victoria en Marbella que le sitúa a las puertas de la zona de promoción de ascenso. Un gol de Unai Ropero ha bastado para derrotar al cuadro malagueño, que ocupa zona de descenso a Segunda RFEF.

Tiempo de Juego de COPE Alicante estuvo este sábado en el Banús Football Center junto a una treintena de aficionados blanquiazules que se desplazaron al complejo marbellí para disfrutar de la que es la tercera victoria de la era Beto Company en el banquillo herculano.

Juanfran Millán nos narró el tanto de la victoria del Hércules, que se queda a un solo punto de la zona de privilegio. El delantero cedido por el Alavés de Vitoria sorprendió al meta del Marbella Manu García con un derechazo raso y cruzado. Es el cuarto gol de Ropero con la elástica herculana, lo que le convierte en el máximo artillero del equipo.

Ahora el Hércules se marcha de vacaciones hasta finales de diciembre. Y a partir del día 28 comenzará a preparar el exigente inicio de año en el que se medirá al Sabadell y al Murcia, equipos de gran presupuesto y rivales directos en la pelea por el ascenso.